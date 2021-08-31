РГК тестирует ШГРП собственного производства для работы с газоводородными смесями

Надзор за процессом тестирования продукции RGC Production проводит мировой лидер в сертификации и контроле качества процессов и продуктов Бюро Веритас (Bureau Veritas).

"В период с 25 августа по 22 сентября 2021 года на пяти водородных полигонах в Житомирской, Харьковской, Днепропетровской, Волынской и Ивано-Франковской областях проходят испытания комплексов газорегуляторного оборудования на способность работы на газоводородных смесях. Все пункты редуцирования газа изготовлены на заводах RGC Production и оборудованы H2-ready регуляторами Pietro Fiorentini, которые имеют сертификат на работу с 20% смесью водорода от производителя", - говорится в сообщении.

Тестирование газорегуляторных пунктов проводится для презентации оборудования RGC Production на международной выставке Enlit Europe как H2-ready и для дальнейшего экспорта продукции украинского производства в страны ЕС. Параллельно пройдут испытания узлов учета газа, газорегуляторных пунктов с узлами учета газа, ГРУ, ГРПБ как продукции, которая может работать с 20% газоводородной смесью.

Испытания проводятся на пяти наиболее распространенных типах ШГРП мощностью от 50 куб. м/ч до 350 куб. м/час. Такое оборудование обычно используется для бытовых и небольших промышленных потребителей газа.

Перед испытаниями каждый пункт редуцирования газа продувается инертным газом и только после этого его заполняют природным газом или газоводородной смесью. На каждом комплексе сначала проводят все испытания на природном газе, а затем на газоводневий смеси. После чего проводится сравнение результатов.

В пресс-службе отметили, что на каждом из пяти полигонов будут проведены следующие эксперименты:

Проверка предохранительно-запорных клапанов: на ШГРП постепенно повышают давление и в момент, когда происходит срабатывания предохранительного клапана, фиксируют показания давления.

Внешняя проверка герметичности: заполненный газом ШГРП выдерживают в течение 12 часов под рабочим давлением. Периодически его обследуют на предмет утечек (сварные соединения, разъемные соединения, корпуса регуляторов давления, ПЗК, ПСК, газовые фильтры). В случае обнаружения утечек, фиксируют место утечки и концентрацию газа, зафиксированную прибором.

Внутренняя проверка герметичности: на заполненном газом ШГРП осуществляют проверку герметичности регулятора путем изменения расхода газа через отладочную свечу, сначала - в сторону увеличения расхода, затем - в сторону уменьшения расхода газа.

Проверка падения давления на газовом фильтре: на максимальном расходе газа измеряют значение перепада давления на фильтре.

Мощность пунктов редуцирования газа в зависимости от типа

тип 2 до 50 куб. м/год тип 3 до 75 куб. м/год тип 4 до 120 куб. м/год тип 5 до 250 куб. м/год тип 6 до 350 куб. м/год

"Бюро Веритас (Bureau Veritas), которое проводит надзор за процессом тестирования продукции RGC Production, предоставляет полный спектр услуг в области сертификации и аудита. Бюро Веритас проводит аудиты на соответствие требованиям международных стандартов, а также специфическим требованиям заказчиков в области качества, охраны труда и безопасности на производстве, экологии и социальной ответственности", - говорится в сообщении.