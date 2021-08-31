РГК тестує ШГРП власного виробництва для роботи з газоводневими сумішами

Нагляд за процесом тестування продукції RGC Production проводить світовий лідер в сертифікації та контролі якості процесів і продуктів Бюро Верітас (Bureau Veritas).

"У період з 25 серпня по 22 вересня 2021 року на п'яти водневих полігонах у Житомирській, Харківській, Дніпропетровській, Волинській та Івано-Франківській областях проходять випробування комплексів газорегуляторного обладнання на здатність роботи на газоводневих сумішах. Всі пункти редукування газу виготовлені на заводах RGC Production і обладнані H2-ready регуляторами Pietro Fiorentini, які мають сертифікат на роботу з 20% сумішшю водню від виробника", - йдеться в повідомленні.

Тестування газорегуляторних пунктів проводиться для презентації обладнання RGC Production на міжнародній виставці Enlit Europe як H2-ready і для подальшого експорту продукції українського виробництва в країни ЄС. Паралельно пройдуть випробування вузлів обліку газу, газорегуляторних пунктів з вузлами обліку газу, ГРУ, ГРПБ як продукції, яка може працювати з 20% газоводневої сумішшю.

Випробування проводяться на п'яти найбільш поширених типах ШГРП потужністю від 50 куб.м/год до 350 куб. м/год. Таке обладнання зазвичай використовується для побутових і невеликих промислових споживачів газу.

Перед випробуваннями кожен пункт редукування газу продувається інертним газом і тільки після цього його заповнюють природним газом або газоводневої сумішшю. На кожному комплексі спочатку проводять всі випробування на природному газі, а потім на газоводневій суміші. Після чого проводиться порівняння результатів.

У прес-службі зазначили, що на кожному з п'яти полігонів будуть проведені наступні експерименти:

Перевірка запобіжно-запірних клапанів: на ШГРП поступово підвищують тиск і в момент, коли відбувається спрацьовування запобіжного клапана, фіксують показання тиску.

Зовнішня перевірка герметичності: заповнений газом ШГРП витримують протягом 12 годин під робочим тиском. Періодично його обстежують на предмет витоків (зварні з'єднання, роз'ємні з'єднання, Корпуси регуляторів тиску, ПЗК, ПСК, газові фільтри). У разі виявлення витоків, фіксують місце витоку і концентрацію газу, зафіксовану приладом.

Внутрішня перевірка герметичності: на заповненому газом ШГРП здійснюють перевірку герметичності регулятора шляхом зміни витрати газу через налагоджувальну свічку, спочатку - у бік збільшення витрати, потім - у бік зменшення витрати газу.

Перевірка падіння тиску на газовому фільтрі: на максимальній витраті газу вимірюють значення перепаду тиску на фільтрі.

Потужність пунктів редукування газу в залежності від типу

тип 2 до 50 куб. м/рік тип 3 до 75 куб. м / рік тип 4 до 120 куб. м/рік тип 5 до 250 куб. м/рік тип 6 до 350 куб. м/рік

"Бюро Верітас( Bureau Veritas), яке проводить нагляд за процесом тестування продукції RGC Production, надає повний спектр послуг в області сертифікації та аудиту. Бюро Верітас проводить аудити на відповідність вимогам міжнародних стандартів, а також специфічним вимогам замовників у галузі якості, охорони праці та безпеки на виробництві, екології та соціальної відповідальності", - йдеться в повідомленні.