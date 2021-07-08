РГК создаст сеть Образовательных пространств в 16 областях Украины

"Учитывая растущую потребность газораспределительного бизнеса в подготовке новых кадров и развитие корпоративных, менеджерских и профессиональных компетенций сотрудников, компания основала сеть учебных центров "РГК Образовательное пространство", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что ежегодно учебные программы, тренинги и курсы по повышению квалификации проходят более пяти тысяч работников.

"С развитием "РГК Образовательных пространств" этот показатель вырастет до 60% специалистов, работающих в компаниях под брендом РГК. Региональная газовая компания продолжает сотрудничать с партнерскими бизнес-школами в рамках корпоративной программы развития лидерства РГК по подготовке стратегического кадрового резерва. Также для молодежи будут действовать просветительские хабы с целью популяризации газовой отрасли и профессиональной ориентации", - говорится в сообщении.

Уже открыто четыре центра обучения и развития: в Виннице, Днепропетровске, Харькове и Ивано-Франковске. Они станут основой для создания сети РГК, которая будет действовать в 16 регионах страны.

"Основная функция РГК образовательных пространств - развитие корпоративных, менеджерских и профессиональных компетенций. Они должны удовлетворить потребности бизнеса в усилении навыков персонала, в том числе в сервисном направлении", - говорит руководитель департамента по управлению персоналом Юлия Карбовская.

По словам пресс-службы, работники газораспределительных компаний в "РГК Образовательных пространствах" приобретают более высокий уровень профессионализма в работе с оборудованием, совершенствуют коммуникативные навыки, а также отрабатывают отдельные операции по техническому обслуживанию сетей и тому подобное.

Каждое "РГК Образовательное пространство" имеет отдельный практический класс, оснащенный всем необходимым современным оборудованием. В том числе шкафными газорегуляторными установками, всеми видами счетчиков, сварочными аппаратами, другим сетевым оборудованием, необходимым для обучения.

"На базе "РГК Образовательных пространств" будут открыты VR-учебные комнаты, где специалисты будут тренироваться работать с газорегулирующим оборудованием. Для этого РГК и Sensorama Lab перевели в виртуальное пространство все узлы, детали самого объекта, необходимые для работы инструменты. В компании считают, что цифровизация обучения важна для стандартизации образовательных программ РГК и призвана повысить безопасность подготовки специалистов, работающих с газорегулирующим оборудованием", - говорится в сообщении.