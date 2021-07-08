РГК створить мережу Освітніх просторів у 16 областях України

"Враховуючи зростаючу потребу газорозподільного бізнесу у підготовці нових кадрів та розвиток корпоративних, менеджерських та професійних компетенцій співробітників, компанія започаткувала мережу навчальних центрів "РГК Освітній простір", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що щороку навчальні програми, тренінги та курси з підвищення кваліфікації проходять більше п’яти тисяч працівників.

"З розвитком "РГК Освітніх просторів" цей показник зросте до 60% фахівців, які працюють в компаніях під брендом РГК. Регіональна газова компанія продовжує співпрацювати з партнерськими бізнес-школами у рамках корпоративної програми Розвитку лідерства РГК із підготовки стратегічного кадрового резерву. Також для молоді діятимуть просвітницькі хаби з метою популяризації газової галузі та професійної орієнтації", - йдеться у повідомленні.

Вже відкрито чотири центри навчання та розвитку: у Вінниці, Дніпропетровську, Харкові та Івано-Франківську. Вони стануть основою для створення мережі РГК Освітні простори, яка діятиме у 16 регіонах країни.

"Основна функція "РГК Освітніх просторів" - розвиток корпоративних, менеджерських та професійних компетенцій. Вони мають задовольнити потреби бізнесу у посиленні навичок персоналу, у тому числі у сервісному напрямку", - каже керівник департаменту з управління персоналом Юлія Карбовська.

За словами прес-служби, працівники газорозподільних компаній у "РГК Освітніх просторах" набувають вищий рівень професіоналізму у роботі з обладнанням, вдосконалюють комунікативні навички, а також відпрацьовують окремі операції з технічного обслуговування мереж тощо.

Кожен "РГК Освітній простір" має окремий практичний клас, оснащений усім необхідним сучасним обладнанням. У тому числі шафовими газорегуляторними установками, всіма видами лічильників, зварювальними апаратами, іншим мережевим обладнанням, необхідним для навчання.

"На базі "РГК Освітніх просторів" будуть відкриті VR-навчальні кімнати, де фахівці тренуватимуться працювати з газорегулюючим обладнанням. Для цього РГК та Sensorama Lab перевели у віртуальний простір усі вузли, деталі самого об'єкта, необхідні для роботи інструменти. У компанії вважають, що цифровізація навчання важлива для стандартизації освітніх програм РГК та покликана підвищити безпеку підготовки фахівців, які працюють з газорегулюючим обладнанням", - йдеться у повідомленні.