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РГК создает сеть офисов комплексных инжиниринговых решений

Пресс-релизы, Среда 23 декабря 2020 15:23
РГК создает сеть офисов комплексных инжиниринговых решений
Газовый вентиль (УНИАН)

РГК Инжиниринг открывает сеть офисов по всей Украине. 23 декабря был открыт офис во Львове для обслуживания клиентов Западной Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Региональной газовой компании.

"РГК Инжиниринг уже реализовал свыше 50 проектов комплексных инжиниринговых решений для клиентов в Киеве, Киевской, Львовской, Черниговской, Запорожской, Днепропетровской и Винницкой областях. 23 декабря открылся офис РГК Инжиниринг во Львове. Это уже второе после Киева представительство проекта, которое открылось в этом году. В следующем году будут открыты клиентские офисы в Днепре и Виннице", - говорится в сообщении.

РГК Инжиниринг предоставляет следующие виды услуг:

  • консультативный инжиниринг – предварительная оценка условий газификации и проведение энергоаудита;
  • комплексный инжиниринг – работы по организации, проектированию и строительству газовых сетей на объекте;
  • детальный инжиниринг – осуществление проектно-бюджетной документации по газификации объектов строительства от небольших жилых домов до крупных промышленных предприятий, многоквартирных жилых домов, газовых котелен. Согласование проектно-бюджетной документации, прохождение экспертиз проектов и ведение авторского надзора над строительством.

"Нашим конкурентным преимуществом является надежность и высокий уровень экспертности, - говорит Наталья Любченко, руководитель проекта РГК Инжиниринг. – В рамках проекта работают инженеры-консультанты, сертифицированные по международным стандартам в сфере проектирования и строительства, и это является уникальным для Украины".

В пресс-службе отметили, что среди реализованных РГК Инжиниринг проектов – организация строительства газовых сетей элеваторных компаний, промышленных предприятий, крышных котелен многоэтажных домов, а также газификация частных жилых домов.

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