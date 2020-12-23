РГК створює мережу офісів комплексних інжинірингових рішень

РГК Інжиніринг відкриває мережу офісів по всій Україні. 23 грудня було відкрито офіс у Львові для обслуговування клієнтів Західної України.

Про це повідомляє прес-служба Регіональної газової компанії.

"РГК Інжиніринг вже реалізував понад 50 проектів комплексних інжинірингових рішень для клієнтів у Києві, Київській, Львівській, Чернігівській, Запорізькій, Дніпропетровській і Вінницькій областях. 23 грудня відкрився офіс РГК Інжиніринг у Львові. Це вже друге після Києва представництво проекту, яке відкрилося в цьому році. У наступному році будуть відкриті клієнтські офіси в Дніпрі та Вінниці", - йдеться в повідомленні.

РГК Інжиніринг надає наступні види послуг:

консультативний інжиніринг – попередня оцінка умов газифікації та проведення енергоаудиту;

комплексний інжиніринг – роботи по організації, проектування та будівництва газових мереж на об'єкті;

детальний інжиніринг – здійснення проектно-кошторисної документації по газифікації об'єктів будівництва від невеликих житлових будинків до великих промислових підприємств, багатоквартирних житлових будинків, газових котелень Узгодження проектно-кошторисної документації, проходження експертиз проектів і ведення авторського нагляду за будівництвом.

"Нашою конкурентною перевагою є надійність і високий рівень експертності, - говорить Любченко Наталія, керівник проекту РГК Інжиніринг. – В рамках проекту працюють інженери-консультанти, сертифіковані за міжнародними стандартами у сфері проектування та будівництва, і це є унікальним для України".

У прес-службі зазначили, що серед реалізованих РГК Інжиніринг проектів – організація будівництва газових мереж елеваторних компаній, промислових підприємств, дахових котелень багатоповерхових будинків, а також газифікація приватних житлових будинків.