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РГК: решение о государственном регулировании цен на газ уничтожает частные компании

Автор: РБК-Украина

Региональная газовая компания считает, что административное ограничение цены на газа для населения со стороны правительства приведет к цементированию монополии НАК "Нафтогаз Украины". Действия правительства направлены на ликвидацию конкуренции, дискриминацию и уничтожение частного бизнеса на национальном газовом рынке.

Об этом сообщает пресс-служба РГК.

"РГК является крупнейшей сервисной компанией газораспределительного сектора и не занимается продажами газа. Но в последние дни в адрес компании звучат безосновательные обвинения в причастности к установлению завышенных цен на газ. Причем, звучат как со стороны популистов, политиканов, так и от менеджеров НАК "Нафтогаз Украины". РГК расценивает подобные заявления как грязную информационную кампанию с целью дискредитировать крупнейшую частную газовую компанию", - говорится в сообщении.

В РГК считают, что административное ограничение цены газа для населения со стороны правительства цементирует монополию НАК "Нафтогаз Украины".

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"Действия правительства ведут к ликвидации конкуренции, дискриминации и уничтожению частного бизнеса на национальном газовом рынке", - говорится в сообщении.

"Принятое Кабинетом министров решения об административном вмешательстве в работу рынка природного газа является разрушительным для его развития, о чем говорится в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации. Игнорируются европейские механизмы прозрачного регулирования, обеспечивающие равенство участников рынка и сохраняющие конкуренцию", - говорится в сообщении.

По мнению РГК, "Нафтогаз" является единственным получателем выгоды от действий правительства.

"Единственным получателем выгоды от действий правительства является НАК "Нафтогаз Украины" - за счет сохранения единоличного доступа к природному газу украинской добычи. Тем самым игнорируются рекомендации Секретариата Европейского Энергетического сообщества о том, что для развития рынка газа необходим равный и конкурентный доступ к этому ресурсу", - говорится в сообщении.

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