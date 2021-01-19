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РГК: рішення про державне регулювання цін на газ знищує приватні компанії

Автор: РБК-Україна

Регіональна газова компанія вважає, що адміністративне обмеження ціни на газ для населення з боку уряду призведе до цементування монополії НАК "Нафтогаз України". Дії уряду спрямовані на ліквідацію конкуренції, дискримінацію і знищення приватного бізнесу на національному газовому ринку.

Про це повідомляє прес-служба РГК.

"РГК є найбільшою сервісною компанією газорозподільного сектора і не займається продажами газу. Але в останні дні на адресу компанії лунають безпідставні звинувачення в причетності до встановлення завищених цін на газ. Причому, звучать як з боку популістів, політиканів, так і від менеджерів НАК "Нафтогаз України". РГК розцінює подібні заяви як брудну інформаційну кампанію з метою дискредитувати найбільшу приватну газову компанію", - йдеться в повідомленні.

У РГК вважають, що адміністративне обмеження ціни газу для населення з боку уряду цементує монополію НАК "Нафтогаз України".

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"Дії уряду ведуть до ліквідації конкуренції, дискримінації і знищення приватного бізнесу на національному газовому ринку", - йдеться в повідомленні.

"Прийняте Кабінетом міністрів рішення про адміністративне втручання у роботу ринку природного газу є руйнівним для його розвитку, про що говориться в заяві Європейської Бізнес Асоціації. Ігноруються європейські механізми прозорого регулювання, що забезпечують рівність учасників ринку і зберігають конкуренцію", - йдеться в повідомленні.

На думку РГК, "Нафтогаз" є єдиним одержувачем вигоди від дій уряду.

"Єдиним одержувачем вигоди від дій уряду є НАК "Нафтогаз України" - за рахунок збереження одноосібного доступу до природного газу українського видобутку. Тим самим ігноруються рекомендації Секретаріату Європейського Енергетичного співтовариства про те, що для розвитку ринку газу необхідний рівний і конкурентний доступ до цього ресурсу", - йдеться в повідомленні.

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