РГК: решение АМКУ является давлением чиновников на бизнес

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В РГК считают, что решение АМКУ наносит вред всей газовой отрасли

Антимонопольный комитет Украины, не разобравшись в ситуации, вынес поспешное и необоснованное решение оштрафовать операторов ГРМ за приведение газа к стандартным условиям при учете объемов потребленного газа. Об этом заявили в пресс-службе Региональной газовой компании.

"В Украине по всей цепи от газодобывающих скважин, по маршрутам газотранспортной и газораспределительных систем и до конечных потребителей при измерении применяется приведение объемов газа к стандартным условиям (температура +20С и 760 мм рт.ст.). Запрещая приведения газа к стандартным условиям, государственные органы и АМКУ нарушают принцип единства измерения и дискриминируют потребителей, заставляя одних платить за других", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что приведение газа к стандартным условиям предусмотрено Законом Украины "О рынке природного газа", Кодексом газораспределительных систем, Типовым договором распределения природного газа, Правилами поставки природного газа. Согласно этому законодательству, с 2016 года разница в объемах, которая возникает от приведения газа к стандартным условиям, была исключена из расходов операторов ГРМ и включена в состав расходов потребителей, что подтверждено соответствующими государственной и научной экспертизами.

"РГК расценивает такие действия АМКУ как вопиющее проявление давления чиновников на бизнес. Решение АМКУ наносит вред всей газовой отрасли и делает невозможным введение евпропейских правил функционирования газового рынка, следовательно будет обжаловано в законном порядке", - говорится в сообщении пресс-службы РГК.