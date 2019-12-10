АМКУ оштрафовал 16 облгазов Фирташа

Сумма штрафов составила 278 миллионов гривен
Антимонопольный комитет Украины оштрафовал 16 облгазов олигарха Дмитрия Фирташа на 278 миллионов гривен из-за злоупотребления монопольным положением. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АМКУ.
В АМКУ установили, что облгазы злоупотребляли своим доминирующим положением на рынке - с октября 2018 по август 2019 года они досчитывали потребителям объемы потребленного газа сверх нормы.
"Таким образом, действия указанных компаний привели к ущемлению интересов потребителей, которые были бы невозможными при условиях существования значительной конкуренции на рынке", - говорится в сообщении.
Таким образом, АМКУ наложил штрафы на такие группы:
Напомним, ранее сообщалось, что АМКУ рекомендовал крупнейшим розничным сетям по продаже топлива снизить цены на бензин из-за того, что средние цены крупного опта снизились на 20%, а розничные цены лишь на 5,5-6%.