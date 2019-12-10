ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

АМКУ оштрафовал 16 облгазов Фирташа

Новости » Финансы     10.12.2019 - 16:57
АМКУ оштрафовал 16 облгазов Фирташа
Фото: АМКУ (РБК-Украина)

Сумма штрафов составила 278 миллионов гривен

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал 16 облгазов олигарха Дмитрия Фирташа на 278 миллионов гривен из-за злоупотребления монопольным положением. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

В АМКУ установили, что облгазы злоупотребляли своим доминирующим положением на рынке - с октября 2018 по август 2019 года они досчитывали потребителям объемы потребленного газа сверх нормы.

"Таким образом, действия указанных компаний привели к ущемлению интересов потребителей, которые были бы невозможными при условиях существования значительной конкуренции на рынке", - говорится в сообщении.

Таким образом, АМКУ наложил штрафы на такие группы:

  • "Винницагаз" - 21 млн. грн.
  • "Волыньгаз" - 13 млн. грн.
  • "Днепропетровскгаз" - 34 млн. грн.
  • "Житомиргаз" - 11 млн. грн.
  • "Закарпатгаз" - 18 млн. грн.
  • "Запорожгаз" - 14 млн. грн.
  • "Ивано-Франковскгаз" - 10 млн. грн.
  • "Киевоблгаз" - 49 млн. грн.
  • "Львовгаз" - 13 млн. грн.
  • "Николаевгаз" - 14 млн. грн.
  • "Ривнегаз" - 5 млн. грн.
  • "Сумыгаз" - 10 млн. грн.
  • "Харьковгаз" - 33 млн. грн.
  • "Хмельницкгаз" - 12 млн. грн.
  • "Черновцыгаз" - 7 млн. грн.
  • "Черниговгаз" - 13 млн. грн.

Напомним, ранее сообщалось, что АМКУ рекомендовал крупнейшим розничным сетям по продаже топлива снизить цены на бензин из-за того, что средние цены крупного опта снизились на 20%, а розничные цены лишь на 5,5-6%.

АМКУ рекомендовал крупнейшим розничным сетям снизить цены на бензин В ВР предлагают изменения в Конституцию для проведения антимонопольной реформы
Новости Украины Дмитрий ФирташАнтимонопольный комитет Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь