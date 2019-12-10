АМКУ оштрафовал 16 облгазов Фирташа

Фото: АМКУ (РБК-Украина)

Сумма штрафов составила 278 миллионов гривен

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал 16 облгазов олигарха Дмитрия Фирташа на 278 миллионов гривен из-за злоупотребления монопольным положением. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

В АМКУ установили, что облгазы злоупотребляли своим доминирующим положением на рынке - с октября 2018 по август 2019 года они досчитывали потребителям объемы потребленного газа сверх нормы.

"Таким образом, действия указанных компаний привели к ущемлению интересов потребителей, которые были бы невозможными при условиях существования значительной конкуренции на рынке", - говорится в сообщении.

Таким образом, АМКУ наложил штрафы на такие группы:

"Винницагаз" - 21 млн. грн.

"Волыньгаз" - 13 млн. грн.

"Днепропетровскгаз" - 34 млн. грн.

"Житомиргаз" - 11 млн. грн.

"Закарпатгаз" - 18 млн. грн.

"Запорожгаз" - 14 млн. грн.

"Ивано-Франковскгаз" - 10 млн. грн.

"Киевоблгаз" - 49 млн. грн.

"Львовгаз" - 13 млн. грн.

"Николаевгаз" - 14 млн. грн.

"Ривнегаз" - 5 млн. грн.

"Сумыгаз" - 10 млн. грн.

"Харьковгаз" - 33 млн. грн.

"Хмельницкгаз" - 12 млн. грн.

"Черновцыгаз" - 7 млн. грн.

"Черниговгаз" - 13 млн. грн.

Напомним, ранее сообщалось, что АМКУ рекомендовал крупнейшим розничным сетям по продаже топлива снизить цены на бензин из-за того, что средние цены крупного опта снизились на 20%, а розничные цены лишь на 5,5-6%.