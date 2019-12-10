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РГК: рішення АМКУ є тиском чиновників на бізнес

Новини » Енергетика     10.12.2019 - 18:50
РГК: рішення АМКУ є тиском чиновників на бізнес
Ілюстративне фото (УНІАН)

У РГК вважають, що рішення АМКУ завдає шкоди всій газовій галузі

Антимонопольний комітет України, не розібравшись у ситуації, виніс поспішне та необґрунтоване рішення оштрафувати операторів ГРМ за приведення газу до стандартних умов при обліку обсягів спожитого газу. Про це заявили в прес-службі Регіональної газової компанії.

"В Україні по всьому ланцюгу від газодобувних свердловин, за маршрутами газотранспортної та газорозподільних систем і до кінцевих споживачів при вимірюванні застосовується приведення обсягів газу до стандартних умов (температура +20С і 760 мм рт.ст.). Забороняючи приведення газу до стандартних умов, державні органи АМКУ порушують принцип єдності вимірювання і дискримінують споживачів, змушуючи одних платити за інших", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що приведення газу до стандартних умов передбачено Законом України "Про ринок природного газу", Кодексом газорозподільних систем, Типовим договором розподілу природного газу, Правилами постачання природного газу. Згідно з цим законодавством, з 2016 року різниця в обсягах, що виникає від приведення газу до стандартних умов, була виключена з витрат операторів ГРМ і включена до складу витрат споживачів, що підтверджено відповідними державною та науковою експертизами.

"РГК розцінює такі дії АМКУ як кричущий прояв тиску чиновників на бізнес. Рішення АМКУ завдає шкоди всій газової галузі і робить неможливим введення європейських правил функціонування газового ринку, отже, буде оскаржено в законному порядку", - йдеться в повідомленні прес-служби РГК.

АМКУ оштрафував 16 облгазів Фірташа
Новини України Антимонопольний комітет УкраїнигазРГК
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