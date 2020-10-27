РГК приступила ко II этапу водородных испытаний газовых сетей

На пяти специальных полигонах Региональной газовой компании впервые в Украине начали исследования воздействия газоводородных смесей с 50% водородом на действующие элементы газораспределительных систем – вплоть до бытовых газовых приборов и счетчиков газа. Это второй этап водородного проекта РГК, в ходе первого тестировали влияние чистого водорода на герметичность газовой системы.

Об этом сообщает пресс-служба РГК.

"Эксперименты позволят определить оптимальный состав газоводородных смесей и готовность газораспределительных сетей к работе с новыми видами энергии. Особенность II этапа водородного проекта РГК в том, что в газораспределительных системах полигонов изучают особенности работы с газоводородными смесями. В ходе исследований концентрация водорода будет пошагово изменяться – с 50% на старте до 30%, 20%, 10% и 5% на финише. Цель таких экспериментов – изучить влияние водорода в смеси с природным газом на материалы и оборудование газовых сетей", - говорится в сообщении.

Для анализа полученных данных РГК сотрудничает с ведущими научно-исследовательскими институтами Национальной академии наук Украины.

"Уникальность нашего водородного проекта в том, что мы начали эксперименты с чистого водорода - 99% - и движемся дальше, постепенно понижая его концентрацию. Сотрудничая с коллегами из европейских компаний в рамках EU Hydrogen Strategy и ассоциации Marcogaz, мы пришли к выводу, что украинская газораспределительная система имеет ряд особенностей, которые не позволяют полностью заимствовать результаты европейских водородных проектов. Поэтому мы подготовили свою программу испытаний и подключили к нашему проекту украинскую науку – глубокая научная экспертиза необходима для объективных выводов в сфере, которая связана с технической безопасностью", - сказал руководитель водородного проекта, директор департамента стратегического планирования РГК Станислав Казда.

Отмечается, что в настоящее время проходят эксперименты с 50% водородом на специальных полигонах РГК в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской и Харьковской областях. Завершается подготовка к динамическим испытаниям газового оборудования, при которых будут исследовать изменения его энергоэффективности и безопасной работы с газоводородными смесями.

"Напомним, что I этап водородного проекта РГК начался 6 августа на полигоне в Житомирской области. Тогда в изолированную газовую систему, которая по конфигурации и материалам является моделью действующих газовых сетей, был закачан 99% водород. Проект РГК по исследованию работы газовых систем с водородом состоит из трех этапов. Первые два – это полевые испытания со статическими и динамическими экспериментами на полигонах. Динамические эксперименты начнутся на втором этапе проекта. Полевые испытания на полигонах РГК продлятся до середины 2022 года, и позволят оценить специфику использования водорода и газоводородных смесей на протяжении двух отопительных периодов.Третий этап – это анализ данных, полученных на полигонах, в лабораториях научных партнеров водородного проекта РГК", - говорится в сообщении.