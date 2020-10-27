РГК приступила до II етапу водневих випробувань газових мереж

На п'яти спеціальних полігонах Регіональної газової компанії вперше в Україні почали дослідження впливу газоводородных сумішей з 50% воднем на діючі елементи газорозподільних систем – аж до побутових газових приладів та лічильників газу. Це другий етап водневого проекту РГК, в ході першого тестували вплив чистого водню на герметичність газової системи.

Про це повідомляє прес-служба РГК.

"Експерименти дозволять визначити оптимальний склад газоводневих сумішей і готовність газорозподільних мереж до роботи з новими видами енергії. Особливість II етапу водневого проекту РГК в тому, що в газорозподільних системах полігонів вивчають особливості роботи з газоводневими сумішами. В ході досліджень концентрація водню буде покроково змінюватися – з 50% на старті до 30%, 20%, 10% і 5% на фініші. Мета таких експериментів – вивчити вплив водню в суміші з природним газом на матеріали та обладнання газових мереж", - йдеться в повідомленні.

Для аналізу отриманих даних РГК співпрацює з провідними науково-дослідними інститутами Національної академії наук України.

"Унікальність нашого водневого проекту в тому, що ми почали експерименти з чистого водню - 99% - й рухаємося далі, поступово знижуючи його концентрацію. Співпрацюючи з колегами з європейських компаній в рамках EU Hydrogen Strategy та асоціації Marcogaz, ми прийшли до висновку, що українська газорозподільна система має ряд особливостей, які не дозволяють повністю запозичити результати європейських водневих проектів. Тому ми підготували свою програму випробувань і підключили до нашого проекту українську науку – глибока наукова експертиза необхідна для об'єктивних висновків у сфері, яка пов'язана з технічною безпекою", - сказав керівник водневого проекту, директор департаменту стратегічного планування РГК Станіслав Казда.

Відзначається, що в даний час проходять експерименти з 50% воднем на спеціальних полігонах РГК у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській та Харківській областях. Завершується підготовка до динамічних випробувань газового обладнання, при яких будуть досліджувати зміни його енергоефективності та безпечної роботи з газоводородными сумішами.

"Нагадаємо, що I етап водневого проекту РГК розпочався 6 серпня на полігоні в Житомирській області. Тоді в ізольовану газову систему, яка по конфігурації і матеріалам є моделлю діючих газових мереж, був закачаний 99% водень. Проект РГК дослідження роботи газових систем з воднем складається з трьох етапів. Перші два – це польові випробування зі статичними і динамічними експериментами на полігонах. Динамічні почнуться експерименти на другому етапі проекту. Польові випробування на полігонах РГК триватимуть до середини 2022 року, і дозволять оцінити специфіку використання водню і газоводородных сумішей протягом двох опалювальних періодів.Третій етап – це аналіз даних, отриманих на полігонах, в лабораторіях наукових партнерів водневого проекту РГК", - йдеться в повідомленні.