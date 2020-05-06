РГК: операторы понесли 1,2 млрд грн убытков из-за тарифов на распределение

Газораспределительные компании в период с января по апрель 2020 года понесли убытки на сумму 1,2 млрд гривен. Тариф на распределение (доставку) газа, установленный НКРЭКУ на первое полугодие текущего года, позволяет профинансировать только 70% себестоимости услуги доставки газа. Об этом сообщает пресс-служба Региональной газовой компании.

"В конце 2019 года НКРЭКУ утвердило двухэтапное приведение тарифов на доставку газа к экономически-обоснованному уровню: с 1 января и 1 июля 2020 года. Это было сделано с целью уменьшения финансовой нагрузки на потребителей газа в зимний период. Поэтому Госрегулятор установил заведомо убыточный уровень тарифа на первую половину 2020 года. Компенсация убытков Операторам ГРМ запланирована только во втором полугодии этого года", - говорится в сообщении.

В компании говорят, что тарифы на доставку (распределение) газа, действующие с января по июнь 2020 года, не покрывают трети текущих расходов операторов ГРМ, работающих под брендом РГК. "Только за четыре месяца (январь – апрель) текущего года это привело к убыткам газораспределительных компаний на сумму 1,2 млрд грн. Ситуацию усугубили неплатежи клиентов, когда в условиях карантина Операторы недополучили за свои услуги 500 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все средства, полученные за доставку газа, операторы ГРМ используют на приоритетные в условиях карантина направления: работу аварийных служб 104, экстренные ремонты, оплату труда и средства индивидуальной защиты сотрудников.

"Заниженный размер тарифов, который был утвержден НКРЭКУ, делает неизбежным дальнейший рост неплатежей и рост долгов перед оператором ГТС. Это приведет к платежному кризису в системе доставки газа потребителям, банкротству предприятий газотранспортной отрасли, разбалансировке всей газовой системы страны и ставит под угрозу ее безопасную работу", - говорится в сообщении.

В РГК считают, что выравнивание тарифов на распределение до экономически обоснованного уровня остановит накопление долгов в газотранспортной отрасли. "Действие экономически обоснованных тарифов, при сохранении низких рыночных цен на газ, позволит к концу года вывести газотранспортную отрасль максимально близко к точке безубыточности. В случае реализации данного сценария финансовое состояние операторов ГРМ стабилизируется и позволит приступить к решению долговых проблем газовой отрасли, накопившихся за последние пять лет", - говорится в сообщении.