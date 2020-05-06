РГК: оператори понесли 1,2 млрд грн збитків через тарифи на розподіл

Газорозподільні компанії в період з січня по квітень 2020 року зазнали збитків на суму 1,2 млрд гривень. Тариф на розподіл (доставку) газу, встановлений НКРЕКП на перше півріччя поточного року, дозволяє профінансувати лише 70% собівартості послуги доставки газу. Про це повідомляє прес-служба Регіональної газової компанії.

"В кінці 2019 року НКРЕКП затвердило двоетапне приведення тарифів на доставку газу до економічно-обгрунтованого рівня: з 1 січня та 1 липня 2020 року. Це було зроблено з метою зменшення фінансового навантаження на споживачів газу в зимовий період. Тому Держрегулятор встановив завідомо збитковий рівень тарифу на першу половину 2020 року. Компенсація збитків Операторам ГРМ запланована тільки у другому півріччі цього року", - йдеться в повідомленні.

У компанії говорять, що тарифи на доставку (розподіл) газу, що діють з січня по червень 2020 року, не покривають третини поточних витрат операторів ГРМ, що працюють під брендом РГК. "Тільки за чотири місяці (січень – квітень) поточного року це призвело до збитків газорозподільних компаній на суму 1,2 млрд грн. Ситуацію ускладнили неплатежі клієнтів, коли в умовах карантину Оператори недоотримали за свої послуги 500 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що всі кошти, отримані за доставку газу, оператори ГРМ використовують на пріоритетні в умовах карантину напрямки: роботу аварійних служб 104, екстрені ремонти, оплату праці і засоби індивідуального захисту працівників.

"Занижений розмір тарифів, який був затверджений НКРЕКП, робить неминучим подальше зростання неплатежів і зростання боргів перед оператором ГТС. Це призведе до платіжної кризи в системі доставки газу споживачам, банкрутства підприємств газотранспортної галузі, розбалансування всієї газової системи країни та ставить під загрозу її безпечну роботу", - йдеться в повідомленні.

У РГК вважають, що вирівнювання тарифів на розподіл до економічно обґрунтованого рівня зупинить накопичення боргів в газотранспортній галузі. "Дія економічно обґрунтованих тарифів, при збереженні низьких ринкових цін на газ, дозволить до кінця року вивести газотранспортну галузь максимально близько до точки беззбитковості. У разі реалізації даного сценарію фінансовий стан операторів ГРМ стабілізується і дозволить приступити до вирішення боргових проблем газової галузі, які накопичилися за останні п'ять років", - йдеться в повідомленні.