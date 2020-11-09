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РГК Метрологический центр осуществил поверку более 30 тыс. бытовых счетчиков газа

Автор: Мария Тарарыева

В течение четырех месяцев работы в РГК Метрологический центр на базе АО "Харьковгаз" провел поверку более 30 тысяч бытовых счетчиков газа. Открытие инновационного центра позволило увеличить темпы поверки приборов учета в 2,5 раза.

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Об этом сообщает пресс-служба "Харьковгаза".

"При проектировании центра нами учтены лучшие мировые практики поверки приборов учета газа. Сейчас это полностью автоматизированный процесс, который исключает фактор ошибки человека и гарантирует высокоточный результат ", - отметил начальник РГК Метрологический центр Денис Французов.

В пресс-службе напомнили, что РГК Метрологический центр начал свою работу в Харькове летом текущего года.

"Современное предприятие предоставляет услуги по поверке бытовых и промышленных счетчиков газа, датчиков, корректоров. Мощности центра позволяют проводить комплексный сервис около 200 тысяч бытовых счетчиков газа в год. За несколько месяцев услугами центра уже воспользовались более 30 тысяч семей", - говорится в сообщении.

Тайже в пресс-службе отметили, что РГК Метрологический центр стал первым в Украине, где сервис счетчиков осуществляется с использованием европейских стандартов и правил. Высокую точность и качество измерений обеспечивают поверочные стенды немецкого производителя Inotech.

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