РГК: Группа "Нафтогаз" нарушает решение суда

Руководство НАК "Нафтогаз Украины" продолжает свои действия, направленные на причинение вреда деловой репутации Региональной газовой компании. Заявление главного исполнительного директора группы Нафтогаз Отто Ватерландера нарушает решение Хозяйственного суда города Киева от 08.12.2020 года по делу №910/14005/20, которое месяц назад НАК "Нафтогаз Украины" признал и исполнил, опровергнув свои заявления.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы РГК.

"РГК в очередной раз напоминает, что не работает на рынке поставок газа и ее деятельность не связана с каким-либо поставщиком газа. Умышленные попытки должностных лиц группы Нафтогаз незаконно и необоснованно приписать РГК деятельность на рынке поставок газа можно объяснить только их собственными неудачными действиями на рынке поставок и стремлением создать РГК образ "всесильного конкурента", деятельность которого мешает менеджерам государственной компании добросовестно выполнять свои обязанности и обещания перед потребителями и властью", - говорится в сообщении.

В частности, в РГК в пример таких "неудач" приводят государственную программу 20/20.

"Группа Нафтогаз сорвала выполнение государственной программы 20/20 по увеличению добычи газа для повышения энергетической безопасности Украины. Результат, удручающий - несмотря на значительные инвестиции, которые стали возможными благодаря повышению цены на газ для населения. Государственные компании уменьшили объемы добычи газа, а НАК "Нафтогаз Украины" наращивает закупки дорогого импортного газа. Такие действия отражаются на цене газа", - говорится в сообщении.

Также по словам РГК, Группа Нафтогаз является монополистом, который обладает "Укргаздобычей", что обеспечивает ей контроль над 75% газа украинской добычи.

"За счет такой монополии НАК "Нафтогаз Украины" злоупотребляет государственным ресурсом газа для вытеснения конкурентов с рынка", - говорится в сообщении.

Кроме того, по мнению РГК, Нафтогаз "симулирует анбандлинг".

"Группа Нафтогаз симулирует анбандлинг, заявляя об отделении газотранспортной составляющей из своего бизнеса, в то же время продолжает влиять на Оператора ГТС, ведь все поступления от транзитного договора с "Газпромом" получает непосредственно Нафтогаз. Так же, группа Нафтогаз владеет пакетами акций операторов ГРМ, и управляет некоторыми из них", - говорится в сообщении.

В РГК считают, что такие результаты деятельности привели к росту цен на рынке газа и побуждают руководство группы Нафтогаз к гиперактивности в информационном пространстве.

"Именно поэтому менеджеры Нафтогаза демонстративно нарушают решения суда", - говорится в сообщении.