РГК: Група "Нафтогаз" порушує рішення суду

Керівництво НАК "Нафтогаз України" продовжує свої дії, спрямовані на заподіяння шкоди діловій репутації Регіональної газової компанії. Заява головного виконавчого директора групи Нафтогаз Отто Ватерландера порушує рішення Господарського суду міста Києва від 08.12.2020 року у справі №910/14005/20, яку місяць тому НАК "Нафтогаз України" визнав і виконав, спростувавши свої заяви.

Про це йдеться в заяві прес-служби РГК.

"РГК в черговий раз нагадує, що не працює на ринку поставок газу і її діяльність не пов'язана з будь-яким постачальником газу. Умисні спроби посадових осіб групи Нафтогаз незаконно і необгрунтовано приписати РГК діяльність на ринку поставок газу можна пояснити тільки їх власними невдалими діями на ринку поставок і прагненням створити РГК образ "всесильного конкурента", діяльність якого заважає менеджерам державної компанії сумлінно виконувати свої обов'язки і обіцянки перед споживачами і владою ", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в РГК в якості прикладу таких "невдач" приводять державну програму 20/20.

"Група Нафтогаз зірвала виконання державної програми 20/20 зі збільшення видобутку газу для підвищення енергетичної безпеки України. Результат, гнітючий - незважаючи на значні інвестиції, які стали можливими завдяки підвищенню ціни на газ для населення. Державні компанії зменшили обсяги видобутку газу, а НАК "Нафтогаз України" нарощує закупівлі дорогого імпортного газу. Такі дії відображаються на ціні газу", - йдеться в повідомленні.

Також за словами РГК, Група Нафтогаз є монополістом, який володіє "Укргазвидобуванням", що забезпечує їй контроль над 75% газу українського видобутку.

"За рахунок такої монополії НАК "Нафтогаз України" зловживає державним ресурсом газу для витіснення конкурентів з ринку", - говориться в повідомленні.

Крім того, на думку РГК, Нафтогаз "симулює анбандлінг".

"Група Нафтогаз симулює анбандлінг, заявляючи про відділення газотранспортної складової зі свого бізнесу, в той же час продовжує впливати на Оператора ГТС, адже всі надходження від транзитного договору з "Газпромом" отримує безпосередньо Нафтогаз. Так само, група Нафтогаз володіє пакетами акцій операторів ГРМ, і управляє деякими з них", - йдеться в повідомленні.

У РГК вважають, що такі результати діяльності призвели до зростання цін на ринку газу і спонукають керівництво групи Нафтогаз до гіперактивності в інформаційному просторі.

"Саме тому менеджери Нафтогазу демонстративно порушують рішення суду", - йдеться в повідомленні.