UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У РФ звітують про "відбиття" масованої атаки дронів у 5 областях та в окупованому Криму

Ілюстративне фото: в низці областей РФ та в окупованму Криму працювала ППО через атаку дронів (росЗМІ)
Автор: Володимир Костирін

Цієї ночі у низці областей Російської Федерації, а також в тимчасово окупованому українському Криму, працювали сили та засоби протиповітряної оборони через нібито масштабну атаку із застосуванням безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міноборони РФ.

В оборонному відомстві країни-агресора стверджують, що у ніч проти 14 червня було "припинено спробу" здійснити атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території РФ та окупованого Криму.

Традиційно російська сторона звинувачує Україну у такому нальоті дронів.

При цьому в російському міністерстві заявляють, що засобами ППО були "перехоплені та знищені" аж 87 безпілотників, і левова частина з них - у Ростовській області.

Так, згідно зі звітом Міноборони РФ, під час відбиття повітряної атаки нібито було ліквідовано:

  • 70 дронів - у Ростовській області,
  • 2 БПЛА - у Бєлгородській області, 
  • 2 дрони - у Волгоградській області, 
  • 6 безпілотників - у Воронезькій області, 
  • 6 БПЛА - у Курській області,
  • 1 дрон - над тимчасово окупованим Кримом.

Атака дронів у РФ 14 червня

Раніше повідомлялося, що на атаку безпілотників цієї ночі скаржилися, зокрема, у Курській, Воронезькій та Ростовській областях, де лунали вибухи та були "прильоти". 

Так, нагадаємо, повідомлялося про нічну "бавовну" у місті Морозовськ Ростовській області під час атаки БПлА та роботи ППО сталася пожежа, а у деяких будинках зникло світло. До слова, у цьому місті розташований військовий аеродром.

Згодом місцевий губернатор Василь Голубєв розповів, що внаслідок атаки БПЛА в Морозівському районі порушено електропостачання, і що у зону відключення "потрапили кілька населених пунктів".

Крім того, у Воронезькій області дрони атакували нафтобазу у Ліскінському районі, та серйозно пошкодили резервуари з паливом. Місцевий губернатор стверджує, що постраждалих немає, і триває ліквідація наслідків події, а також уточнюється інформація щодо пошкоджень об'єкта.

Додамо також, повідомлялося також про атаку дронів і на Курськ, де лунали вибухи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони РФВійна Росії проти УкраїниАтака дронів