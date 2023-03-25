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РФ зруйнувала та пошкодила в Україні медзакладів на мільярди доларів, - МОЗ

Фото: РФ зруйнувала та пошкодила в Україні медзакладів на 2,5 мільярда доларів (facebook.com/volodymyr.matsokin)
Автор: Олег Васьків

Згідно з даними Світового банку, Росія за понад рік повномасштабної війни зруйнувала та пошкодила в Україні медичних закладів на 2,5 мільярда доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

"З першого дня РФ майже щодня завдає ударів по медичній інфраструктурі. Ракетами та снарядами окупантів зруйновано або пошкоджено щонайменше 978 медзакладів. Також пошкоджено або знищено 650 “швидких” та щонайменше 596 аптек", - зазначають у відомстві.

В МОЗ також вказують, що найбільше збитків медичній інфраструктурі Росія завдала на території чотирьох областей:

  • Донецькій збитки - 768 мільйонів доларів;
  • Харківській - 618 мільйонів доларів;
  • Чернігівській - 259 мільйонів доларів;
  • Луганській - щонайменше 188 мільйонів доларів.

За словами міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка, команда МОЗ консолідує зусилля з міжнародними партнерами, аби комплексно оцінити втрати медичної системи від російського вторгнення.

Загалом потреби на відновлення системи охорони здоров’я за наслідками війни становлять 16,4 мільярда доларів.

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