РФ зранку запустила ударні дрони: де в Україні попереджають про небезпеку

За даними Повітряних сил, ворожі дрони спочатку було помічено на кордоні Сумської області. Вони рухались вектором на схід. Згодом безпілотники було виявлено у Чернівській та Полтавській областях

Станом на 08:00 російські дрони помічено:

на південному заході Чернігівщини, курс - південно/західний;

на заході Полтавщини, курс - західний;

на північному заході Харківщини, курс - західний/північно-західний;

на півночі Дніпропетровщини, курс - південно-західний.

Також варто зауважити, що через "Шахеди" вже оголошувалась тривога у Києві. Однак сигнал загрози згодом скасували у столиці.

Окрім цього Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння для південних та східних областей.

Нагадаємо, жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу