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РФ зранку запустила ударні дрони: де в Україні попереджають про небезпеку

Ілюстративне фото: Україною шириться тривога 17 грудня через "Шахеди" (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація з ранку 17 грудня запустила безпілотники типу "Шахед" по території України. Низкою областей шириться сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та карту повітряних тривог.

За даними Повітряних сил, ворожі дрони спочатку було помічено на кордоні Сумської області. Вони рухались вектором на схід. Згодом безпілотники було виявлено у Чернівській та Полтавській областях

Станом на 08:00 російські дрони помічено:

  • на південному заході Чернігівщини, курс - південно/західний;
  • на заході Полтавщини, курс - західний;
  • на північному заході  Харківщини, курс - західний/північно-західний;
  • на півночі Дніпропетровщини, курс - південно-західний.

Також варто зауважити, що через "Шахеди" вже оголошувалась тривога у Києві. Однак сигнал загрози згодом скасували у столиці.

Окрім цього Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння для південних та східних областей.

Нагадаємо, жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

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Війна в УкраїніПовітряна тривогаАтака дронів