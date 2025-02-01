"АТЕШ" з'ясував, на що йдуть росіяни, щоб не потрапити в штурми на Херсонському напрямку
Щоб не йти на штурми на Херсонському напрямку, росіяни вдаються до хитрощів. Вони спеціально ламають авто та затягують із підписом важливих документів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".
"Серед військовослужбовців 205-ї мотострілецької бригади, дислокованої в районі Таврійська, зростає кількість саботажів і відмов виконувати накази командування", - йдеться в повідомленні.
Наприклад, відповідальні за озброєння і човни військовослужбовці, затягують підписання накладних, усвідомлено допускаючи безліч помилок у документах.
"Це заважає нормальному постачанню і уповільнює підготовку до бойових операцій", - кажуть в "АТЕШ".
А водії, своєю чергою, ламають автомобілі і не поспішають їх ремонтувати, посилаючись на брак запчастин і складність ремонту.
"Усе це робиться з метою виграти час перед ротацією і дочекатися, поки підрозділ не відведуть у тил. Командування стикається з дедалі більшим опором, і рівень саботажу в армії РФ продовжує зростати", - констатують партизани.
Ситуація на Херсонському напрямку
Російська армія продовжує штурмувати позиції українських військ уздовж усієї лінії бойового зіткнення, не полишаючи намірів прорвати оборону ЗСУ.
За 31 січня на цьому напрямку було зафіксовано 7 штурмів, найбільше з яких на Придніпровському, в острівній зоні гирла Дніпра. Зазнавши втрат живої сили, росіяни були змушені повернутися на свої вихідні позиції.
Додамо, що за останню добу січня на фронті в Україні відбулося 134 бої. Майже половина з них сталися на Покровському напрямку. Українські військові там нарахували понад 60 бойових зіткнень.
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