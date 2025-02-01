"АТЕШ" з'ясував, на що йдуть росіяни, щоб не потрапити в штурми на Херсонському напрямку

Щоб не йти на штурми на Херсонському напрямку, росіяни вдаються до хитрощів. Вони спеціально ламають авто та затягують із підписом важливих документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал партизанського руху "АТЕШ".

"Усе це робиться з метою виграти час перед ротацією і дочекатися, поки підрозділ не відведуть у тил. Командування стикається з дедалі більшим опором, і рівень саботажу в армії РФ продовжує зростати", - констатують партизани.

А водії, своєю чергою, ламають автомобілі і не поспішають їх ремонтувати, посилаючись на брак запчастин і складність ремонту.

"Це заважає нормальному постачанню і уповільнює підготовку до бойових операцій", - кажуть в "АТЕШ".

Наприклад, відповідальні за озброєння і човни військовослужбовці, затягують підписання накладних, усвідомлено допускаючи безліч помилок у документах.

"Серед військовослужбовців 205-ї мотострілецької бригади, дислокованої в районі Таврійська, зростає кількість саботажів і відмов виконувати накази командування", - йдеться в повідомленні.

Ситуація на Херсонському напрямку

Російська армія продовжує штурмувати позиції українських військ уздовж усієї лінії бойового зіткнення, не полишаючи намірів прорвати оборону ЗСУ.

За 31 січня на цьому напрямку було зафіксовано 7 штурмів, найбільше з яких на Придніпровському, в острівній зоні гирла Дніпра. Зазнавши втрат живої сили, росіяни були змушені повернутися на свої вихідні позиції.

Додамо, що за останню добу січня на фронті в Україні відбулося 134 бої. Майже половина з них сталися на Покровському напрямку. Українські військові там нарахували понад 60 бойових зіткнень.

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