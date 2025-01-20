РФ зосередилась на Покровському напрямку: тривають бойові дії, є руйнування позицій ЗСУ

За даними військових, ворог проводив активні наступальні дії в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Мирноград, Удачне, Новосергіївка, Успенівка, Надіївка, Новоандріївка, Андріївка, Дачне та Янтарне.

При цьому атаки ворога на наші позиції неподалік Слов’янки проводились із застосуванням броне- та автотехніки.

В результаті бойових дій наші воїни знищили одну ББМ та баггі. Тривають бої в Лисівці, Відродженні, Шевченко, Котлиному та Петропавлівці.

Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу противника деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

Ситуація на інших напрямках

На Харківському напрямку противник проводив штурмові дії у Вовчанську: зазнав втрат, відійшов.

На Куп’янському напрямку атаки ворога були спрямовані на наші позиції в районах Нової Кругляківки, Піщаного, Колісниківки та Лозової. Противник успіху не мав, погіршення тактичного положення не допущено.

На Лиманському напрямку штурмові групи противника атакували позиції сил оборони поблизу населених пунктів Новосергіївка, Колодязі, Новоєгорівка, Торське, Ямполівка, Макіївка, Терни та у Серебрянському лісі. В районі Надії для підтримки своїх наступальних дій ворог застосував бронетехніку.

Після вогневого ураження, в результаті якого один танк та три бронемашини противника були знищені, ворог відмовився від подальших атак.

На Сіверському напрямку ворог безуспішно атакував поблизу Верхньокам’янського та Переїзного.

Тривають бої в Торецьку та Часовому Яру. На Краматорському напрямку противник проводив наступальні дії в районі Диліївки, а на Торецькому – неподалік Кримського та Щербинівки. Для переміщення особового складу з метою проведення штурмових дій в напрямку Леонідівки ворог застосував автотехніку.

Два автомобілі були знищені на підході до рубежу висування. Погіршення тактичного положення не допущено.

На Новопавлівському напрямку противник сконцентрував свої основні атакувальні зусилля в районі Великої Новосілки. Не рахуючись з численними втратами, ворог намагається прорвати нашу оборону на околицях населеного пункту. Також на цьому напрямку противник за підтримки бронетехніки проводив наступальні дії в районах Костянтинополя та Зеленівки. Внаслідок вогневого ураження знищено та пошкоджено шість бронемашин ворога.