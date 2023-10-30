РФ зосередила в районі Авдіївки 40 тисяч військових, ЗСУ контратакують: карти боїв ISW

ЗСУ продовжують ведення наступальний та оборонних дій на кількох напрямках. Речник Таврійського угруповання військ ЗСУ Олександр Штупун заявив, що РФ зосередила 40 тисяч особового складу на Авдіївському напрямку та перекидає туди додаткові сили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Ситуація в Харківській та Луганській областях
Бої у Донецькій області
"Південна вісь"
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.