РФ сосредоточила в районе Авдеевки 40 тысяч военных, ВСУ контратакуют: карты боев ISW

ВСУ продолжают ведение наступательных и оборонительных действий на нескольких направлениям. Спикер Таврической группировки войск ВСУ Александр Штупун заявил, что РФ сосредоточила 40 тысяч личного состава на Авдеевском направлении и перебрасывает туда дополнительные силы.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
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