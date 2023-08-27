РФ зосередила на Лимано-Куп’янському напрямку 110 тисяч окупантів, - Сили оборони

"Загалом, якщо дивитися на весь Лимано-Куп'янський напрямок, то там знаходиться близько 110 тисяч російських військовослужбовців. Але, якщо ми будемо сегментувати, наприклад, щодо Куп'янського напрямку, то там знаходиться 45 тисяч, а на Лиманському - 48 тисячі російських окупаційних військ", - зазначив речник.

Як пояснив Євлаш, окупанти на Лимано-Куп'янському напрямку активно використовує штурмовиків так званих загонів "Шторм-Z", а також регулярні війська, зокрема танковий полк.

"Плани у них залишаються ті ж самі, що й були. Просто кількістю завалювати наші позиції, а також створювати так звані "вогняні вали", як пишуть ще радянські підручники. Наприклад, для того, щоб взяти ротний чи взводний опорний пункт, треба використати 40 тисяч боєприпасів. Так само вони ці 40 тисяч боєприпасів вкладають, але прицільність та влучність бажає бути кращого", - пояснив Євлаш.

Речник наголосив, що ситуація у районі Куп'янську та Лиману контрольована українськими військовими.

Бої на Лиманському та Куп'янському напрямках

Раніше стало відомо, що окупанти активізували наступ на Куп'янському та Лиманському напрямках. Проте ЗСУ відбивають атаки ворога.

Згідно з останніми зведеннями Генштабу ЗСУ, загарбники не покидають намірів прорвати оборону наших військ, тому продовжують штурми. При цьому заступниця міністра оборони ЗСУ Ганна Маляр заявила, що росіяни перегруповуються на Лиманському та Куп'янському напрямках.

Крім того, британська розвідка припускає, що на тлі успіху ЗСУ на півдні російські окупанти можуть посилити наступ на напрямку Куп'янськ-Лиман протягом наступних двох місяців.

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