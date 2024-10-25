РФ знову не змогли внести до чорного списку FATF: Reuters дізналося, хто був проти
Міжнародна група протидії відмиванню брудних грошей (FATF) знову не внесла Росію до чорного списку. На бік агресора стала низка країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу FATF та Reuters .
За інформацією джерел Reuters, пропозицію України про внесення Росії до списку країн, які погано дотримуються вимог щодо протидії відмиванню грошей, не підтримали Китай, Індія, Саудівська Аравія та Південна Африка.
Співрозмовники журналістів додають, що Бразилія також була серед країн-противників ініціативи.
При цьому, за інформацією ще одного джерела, пропозиція України була відкладена для збору додаткових доказів.
FATF
Варто зауважити, що FATF займається розробкою стандартів щодо протидії відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму. Також група визначає, чи відповідають країни таким стандартам.
Частину держав за підсумками висновків FATF відносять до чорного списку. Це впливає на їхню банківську систему та міжнародну торгівлю. Під особливий контроль підпадають будь-які платежі, які направляють на рахунки банків цих країн.
Станом зараз у чорному списку знаходяться: Іран, КНДР і М'янма.
Україна пояснювала необхідність включення Росії до чорного списку тісною співпрацею з Іраном та Північною Кореєю.
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