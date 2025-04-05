РФ знову вивела носій "Калібрів" в Чорне море: який можливий залп

Російська Федерація зранку, 5 квітня, знову почала виводити ракетоносій у Чорне море. Для України існує загроза обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.

Так, станом на 06:00 сьогоднішнього дня, у Чорному морі було зафіксовано один корабель. Він є носієм крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 4 одиниць.

Водночас в Азовському морі, як і в попередні дні, ворожі кораблі відсутні. Однак в Середземному морі військові зафіксували одразу три коралі, кожен з яких є ракетоносієм із загальним залпом до 26 ракет.

Крім того, за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 12 суден;

до Азовського моря - 8 суден.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - йдеться у повідомленні.