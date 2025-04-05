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РФ знову вивела носій "Калібрів" в Чорне море: який можливий залп

Субота 05 квітня 2025 07:30
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РФ знову вивела носій "Калібрів" в Чорне море: який можливий залп Фото: ворожі кораблі зафіксовано у двох морях (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

Російська Федерація зранку, 5 квітня, знову почала виводити ракетоносій у Чорне море. Для України існує загроза обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.

Так, станом на 06:00 сьогоднішнього дня, у Чорному морі було зафіксовано один корабель. Він є носієм крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 4 одиниць.

Водночас в Азовському морі, як і в попередні дні, ворожі кораблі відсутні. Однак в Середземному морі військові зафіксували одразу три коралі, кожен з яких є ракетоносієм із загальним залпом до 26 ракет.

Крім того, за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 12 суден;
  • до Азовського моря - 8 суден.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - йдеться у повідомленні.

РФ знову вивела носій &quot;Калібрів&quot; в Чорне море: який можливий залп

Нагадаємо, що востаннє російські носії "Калібрів" були зафіксовані в Чорному морі в середу, 2 квітня. Тоді там було 2 кораблі із загальним залпом до 8 ракет.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами спікера ВМС Дмитра Плетенчука, росіяни не завдавали ударів по портах України після останніх переговорів у Саудівській Аравії.

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