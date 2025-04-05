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РФ снова вывела носитель "Калибров" в Черное море: какой возможен залп

Суббота 05 апреля 2025 07:30
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РФ снова вывела носитель "Калибров" в Черное море: какой возможен залп Фото: вражеские корабли зафиксированы в двух морях (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

Российская Федерация утром, 5 апреля, снова начала выводить ракетоноситель в Черное море. Для Украины существует угроза обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ.

Так, по состоянию на 06:00 сегодняшнего дня, в Черном море был зафиксирован один корабль. Он является носителем крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 4 единиц.

В то же время в Азовском море, как и в предыдущие дни, вражеские корабли отсутствуют. Однако в Средиземном море военные зафиксировали сразу три корабля, каждый из которых является ракетоносителем с общим залпом до 26 ракет.

Кроме того, за сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили:

  • в Черное море - 12 судов;
  • в Азовское море - 8 судов.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - говорится в сообщении.

РФ снова вывела носитель &quot;Калибров&quot; в Черное море: какой возможен залп

Напомним, что последний раз российские носители "Калибров" были зафиксированы в Черном море в среду, 2 апреля. Тогда там было 2 корабля с общим залпом до 8 ракет.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по словам спикера ВМС Дмитрия Плетенчука, россияне не наносили удары по портам Украины после последних переговоров в Саудовской Аравии.

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