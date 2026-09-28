ua en ru
Пн, 28 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес

РФ знову вдарила по заводу фармкомпанії "Дарниця" у Києві

16:16 28.09.2026 Пн
1 хв
aimg Іван Носальський
РФ знову вдарила по заводу фармкомпанії "Дарниця" у Києві Ілюстративне фото: окупанти вдарили по заводу "Дарниці" у Києві (facebook.com/DSNSKyiv)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Російські окупанти сьогодні, 28 вересня, атакували завод фармацевтичної компанії "Дарниця", що знаходиться у Києві. Це вже третя така атака за останні дні.

Про це РБК-Україна повідомили у пресслужбі "Дарниці".

Як зазначили у компанії, внаслідок російської атаки жертв немає.

Більш детальних подробиць про наслідки удару у пресслужбі не розкрили.

"Дарниця" - українська фармацевтична компанія, головний офіс якої розташований у Києві. Підприємство випускає понад 200 брендів лікарських засобів.

Препарати "Дарниці" представлені, зокрема, у таких напрямках, як кардіологія, неврологія та лікування болю. Компанія виробляє ліки у різних формах, включаючи таблетки, капсули, ампули та краплі.

Атаки на завод "Дарниця"

Нагадаємо, що російські окупанти атакували завод фармацевтичної компанії "Дарниця" 23 вересня.

Тоді представники компанії наголошували, що в результаті атаки постраждалих та загиблих немає.

Вже 26 вересня стало відомо про новий удар росіян по "Дарниці". Деталей у компанії не розкривали з міркувань безпеки.

Варто зауважити, що це вже не перші атаки окупантів на заводи, які виробляють медичні препарати.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Дарница Війна в Україні Атака дронів
Новини
Дрони влучили в АЗС, кафе та будівлю НАН, є загибла: все про наслідки терору Києва
Дрони влучили в АЗС, кафе та будівлю НАН, є загибла: все про наслідки терору Києва
Аналітика
Чорна смуга. Як Україна переживе осінь та зиму і чи чекати колапсу економіки
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Чорна смуга. Як Україна переживе осінь та зиму і чи чекати колапсу економіки