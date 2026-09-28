РФ знову вдарила по заводу фармкомпанії "Дарниця" у Києві

Російські окупанти сьогодні, 28 вересня, атакували завод фармацевтичної компанії "Дарниця", що знаходиться у Києві. Це вже третя така атака за останні дні.

Про це РБК-Україна повідомили у пресслужбі "Дарниці".

Тоді представники компанії наголошували, що в результаті атаки постраждалих та загиблих немає.

Препарати "Дарниці" представлені, зокрема, у таких напрямках, як кардіологія, неврологія та лікування болю. Компанія виробляє ліки у різних формах, включаючи таблетки, капсули, ампули та краплі.

"Дарниця" - українська фармацевтична компанія, головний офіс якої розташований у Києві. Підприємство випускає понад 200 брендів лікарських засобів.

Більш детальних подробиць про наслідки удару у пресслужбі не розкрили.

Як зазначили у компанії, внаслідок російської атаки жертв немає.

Вже 26 вересня стало відомо про новий удар росіян по "Дарниці". Деталей у компанії не розкривали з міркувань безпеки.

Варто зауважити, що це вже не перші атаки окупантів на заводи, які виробляють медичні препарати.