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РФ знову підняла в небо МіГ-31К. По Україні поширюється тривога

Україна, Неділя 26 травня 2024 10:34
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РФ знову підняла в небо МіГ-31К. По Україні поширюється тривога Фото: в Україні вдруге за день оголошено тривогу 26 травня (facebook com UA National Police)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні 26 травня вдруге за день оголошено повітряну тривогу. У Росії злетів МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог.

Тривогу у Києві оголосили, починаючи з 10:23. Згодом тривога поширилася по всій Україні.

РФ знову підняла в небо МіГ-31К. По Україні поширюється тривога

У Повітряних силах ЗСУ попередили про повторний злет МіГ-31К, який є носієм "Кинджалів".

Спочатку повідомлялося про швидкісну мету на Київ, потім було зафіксовано рух до Житомирської області, пізніше – до Хмельницької.

Друга тривога

Масштабну повітряну тривогу в Україні було оголошено ще й вранці 26 травня. Тоді також було зафіксовано зліт літака МіГ-31К у Росії.

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