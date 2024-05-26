РФ снова подняла в небо МиГ-31К. По Украине распространяется тревога

В Украине 26 мая второй раз за день объявлена воздушная тревога. В России взлетел МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревогу.

Сначала сообщалось о скоростной цели на Киев, потом было зафиксировано движение в Житомирскую область, позже - в Хмельницкую.

В Воздушных силах ВСУ предупредили о повторном взлете МиГ-31К, который является носителем "Кинжалов".

Тревогу в Киеве объявили, начиная с 10:23. Позже тревога распространилась по всей Украине.

Вторая тревога

Масштабная воздушная тревога в Украине была объявлена еще и утром 26 мая. Тогда также был зафиксирован взлет самолета МиГ-31К в России.

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