РФ знову обстрілює Харків. Містян просять перебувати в укриттях

"Окупанти знову завдають ударів. Харків та район: будьте в укриттях", - написав Синєгубов.

Пізніше у Повітряних силах попередили про ракетну загрозу для Харкова та області. А у поліції звернулись до жителів міста із закликом зберігати спокій та перебувати в укриттях.

"В Харкові чути вибухи. Не залишайте укриття до відбою сигналу "Повітряна тривога". Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102", - написали правоохоронці.

Ситуація у Харкові

Російська Федерація все частіше завдає ударів по місту Харків та області. Окупанти використовують для цього як ракети, так і дрони.

За останню добу Харків вже четвертий раз піддається обстрілу. Зокрема, вранці 14 травня РФ керованими авіабомбами по Київському району міста. Тоді поранення отримали двоє людей.

А вже вдень росіяни поцілили по багатоповерхівці у центрі Харкова. Через це постраждала 21 особа. А близько 18:00 Росія обстріляла Харків втретє - однак жодної інформації щодо наслідків не надавалось.

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