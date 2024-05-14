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РФ знову обстрілює Харків. Містян просять перебувати в укриттях

Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

Російські війська ввечері вівторка, 14 травня, знову почали завдавати ударів по місту Харків. Це вже четвертий удар за останню добу.

Про це повідомляє РБК-Україна.

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канал гоолви Харківської ОВА Олега Синєгубова, поліції Харківської області, Повітряних сил.

"Окупанти знову завдають ударів. Харків та район: будьте в укриттях", - написав Синєгубов.

Пізніше у Повітряних силах попередили про ракетну загрозу для Харкова та області. А у поліції звернулись до жителів міста із закликом зберігати спокій та перебувати в укриттях.

"В Харкові чути вибухи. Не залишайте укриття до відбою сигналу "Повітряна тривога". Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102", - написали правоохоронці.

Ситуація у Харкові

Російська Федерація все частіше завдає ударів по місту Харків та області. Окупанти використовують для цього як ракети, так і дрони.

За останню добу Харків вже четвертий раз піддається обстрілу. Зокрема, вранці 14 травня РФ керованими авіабомбами по Київському району міста. Тоді поранення отримали двоє людей.

А вже вдень росіяни поцілили по багатоповерхівці у центрі Харкова. Через це постраждала 21 особа. А близько 18:00 Росія обстріляла Харків втретє - однак жодної інформації щодо наслідків не надавалось.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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