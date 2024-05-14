ua en ru
Вт, 14 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ знову обстрілює Харків. Містян просять перебувати в укриттях

Вівторок 14 травня 2024 23:08
UA EN RU
РФ знову обстрілює Харків. Містян просять перебувати в укриттях Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

Російські війська ввечері вівторка, 14 травня, знову почали завдавати ударів по місту Харків. Це вже четвертий удар за останню добу.

Про це повідомляє РБК-Україна.

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канал гоолви Харківської ОВА Олега Синєгубова, поліції Харківської області, Повітряних сил.

"Окупанти знову завдають ударів. Харків та район: будьте в укриттях", - написав Синєгубов.

Пізніше у Повітряних силах попередили про ракетну загрозу для Харкова та області. А у поліції звернулись до жителів міста із закликом зберігати спокій та перебувати в укриттях.

"В Харкові чути вибухи. Не залишайте укриття до відбою сигналу "Повітряна тривога". Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102", - написали правоохоронці.

Ситуація у Харкові

Російська Федерація все частіше завдає ударів по місту Харків та області. Окупанти використовують для цього як ракети, так і дрони.

За останню добу Харків вже четвертий раз піддається обстрілу. Зокрема, вранці 14 травня РФ керованими авіабомбами по Київському району міста. Тоді поранення отримали двоє людей.

А вже вдень росіяни поцілили по багатоповерхівці у центрі Харкова. Через це постраждала 21 особа. А близько 18:00 Росія обстріляла Харків втретє - однак жодної інформації щодо наслідків не надавалось.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Харків
NEWS
Коли запрацює е-кабінет військовозобов'язаного та чи замінить він похід до ТЦК
Коли запрацює е-кабінет військовозобов'язаного та чи замінить він похід до ТЦК
DAILY
Чужий серед своїх. Чому Зеленський вказав Кубракову на вихід і що за цим стоїть
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Чужий серед своїх. Чому Зеленський вказав Кубракову на вихід і що за цим стоїть