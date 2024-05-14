РФ снова обстреливает Харьков. Жителей города просят находиться в укрытиях

Российские войска вечером вторника, 14 мая, снова начали наносить удары по городу Харьков. Это уже четвертый удар за последние сутки.

"Оккупанты снова наносят удары. Харьков и район: будьте в укрытиях", - написал Синегубов.

Позже в Воздушных силах предупредили о ракетной угрозе Харькову и области. А в полиции обратились к горожанам с призывом сохранять спокойствие и находиться в укрытиях.

"В Харькове слышны взрывы. Не оставляйте укрытие до отбоя сигнала "Воздушная тревога". О попадании вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на спецлинию полиции 102", - написали правоохранители.

Ситуация в Харькове

Российская Федерация все чаще наносит удары по городу Харькову и области. оккупанты используют для этого как ракеты, так и дроны.

За последние сутки Харьков уже в четвертый раз подвергается обстрелу. В частности, утром 14 мая РФ управляемыми авиабомбами по Киевскому району города. Тогда ранения получили два человека.

А уже днем россияне попали по многоэтажке в центре Харькова. Из-за этого пострадал 21 человек. А около 18:00 Россия обстреляла Харьков в третий раз - однако никакой информации о последствиях не предоставлялось.

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