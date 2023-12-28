РФ знову атакувала Херсон: обстріляно житлові будинки, є постраждалі

"Окупанти бʼють по житлових будинках. Подекуди на місцях влучання вирують пожежі", - пише Олександр Прокудін.

За його словами, станом на 19:25 відомо про двох постраждалих. Одна з них 92-річна жінка. Медики діагностували у неї отруєння продуктами горіння.

Потерпілим надається медична допомога.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Як розповідав голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, протягом минулої доби терористи здійснили 80 ударів по території регіону. Загалом було випущено 404 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА. Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області, а також медичну установу у Бериславі.

Внаслідок російської агресії вчора загинув цивільний. Ще шестеро людей отримали поранення.

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