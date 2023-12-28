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РФ снова атаковала Херсон: обстреляны жилые дома, есть пострадавшие

Иллюстративное фото: Россия обстреляла Херсон 28 декабря (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Военные Российской Федерации снова атаковали Херсон вечером четверга, 28 декабря. Там повреждены жилые дома, также есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Херсонской областной военной администрации.

"Оккупанты бьют по жилым домам. Кое-где на местах попадания бушуют пожары", - пишет Александр Прокудин.

По его словам, по состоянию на 19:25 известно о двух пострадавших. Одна из них – 92-летняя женщина. Медики диагностировали у нее отравление продуктами горения.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами окупантов. Россияне атакуют гражданское население по тяжелому вооружению, артиллерии и авиации.

Как рассказывал председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, за прошедшие сутки террористы нанесли 80 ударов по территории региона. В общей сложности было выпущено 404 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА. Враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области, а также медицинское учреждение в Бериславе.

В результате российской агрессии вчера погиб гражданский. Еще шесть человек получили ранения.

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Война России против УкраиныХерсон