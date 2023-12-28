РФ снова атакует Украину "Шахедами": где их заметили

Российские оккупанты сегодня, 28 декабря, вечером снова запустили дроны-камикадзе "Шахед" по Украине. Их фиксируют на востоке и юге страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram .

По информации Воздушных сил, часть дронов фиксируют в Сумской области. Они летят в направлении Черниговской области.

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

В то же время движение "Шахедов" заметили в Херсонской области. Беспилотники направляются в Николаевскую область.

Также дроны-камикадзе летят над Черным морем в направлении Одесской области.

Атаки "Шахедов"

Напомним, российские оккупанты регулярно применяют дроны-камикадзе "Шахед" в попытках ударить по Украине.

Обычно враг запускает беспилотники в темное время суток, чтобы усложнить работу украинским противовоздушным силам.

Последняя атака россиян была сегодня 28, декабря, ночью. Всего враг запустил восемь беспилотников.

Украинским силам противовоздушной обороны - истребительной авиации, подразделениям зенитно-ракетных войск и мобильным огневым группам - удалось сбить семь дронов россиян.