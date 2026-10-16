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РФ знищила склад мережі "Файно Маркет": є загиблі

12:42 16.10.2026 Пт
2 хв
aimg Тетяна Веремєєва
РФ знищила склад мережі "Файно Маркет": є загиблі Фото: Супермаркет "Файно Маркет" (facebook.com/fayno.market)
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Російські війська ввечері 14 жовтня завдали удару по логістичному центру мережі супермаркетів "Файно Маркет". Унаслідок атаки є загиблі, а постачання товарів до магазинів може затримуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії в соціальних мережах.

Що відомо про наслідки атаки

У компанії повідомили, що логістичний центр зруйновано. Також висловили співчуття рідним і близьким загиблих та зазначили, що роблять усе можливе для підтримки постраждалих.

Попри руйнування та втрати, працівники мережі продовжують працювати, щоб забезпечувати магазини необхідними товарами.

Чи будуть перебої з постачанням

Через руйнування логістичного центру компанія перебудовує логістичні процеси та шукає альтернативні шляхи постачання продукції до магазинів.

У "Файно Маркет" попередили, що через наслідки атаки можливі затримки поставок і тимчасова відсутність окремих товарів. Також компанія планує найближчим часом відновити роботу мобільного застосунку.

У мережі перепросили за можливі незручності та закликали покупців поставитися до ситуації з розумінням.

Що відомо про "Файно Маркет"

Зазначимо, "Файно Маркет" - мережа магазинів у форматі "біля дому", яка налічує понад 220 торговельних точок у 85 містах та інших населених пунктах. У компанії працюють понад 4200 співробітників.

Компанія почала діяльність у 2011 році в Кіровоградській області. Зараз магазини працюють у 7 регіонах країни.

Нагадаємо, 14 жовтня росіяни масовано атакували Кіровоградську область, зокрема Кропивницький, пошкодивши об'єкти логістики, транспортні й промислові підприємства, приватні будинки та багатоповерхівку. Внаслідок удару по місту загинули двоє людей.

Росіяни атакували регіон безпілотниками протягом 10 годин. Удари були зафіксовані на 25 локаціях.

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