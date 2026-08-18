РФ знайшла хитрий спосіб збільшити експорт нафти через Балтику, - Reuters

Москва прагне, щоб усі транзитні обсяги Казахстану були перенаправлені через Чорне море з кінця серпня щонайменше до кінця вересня.

Зміна логістики вивільнить у балтійському порту Усть-Луга близько 100 тисяч барелів на добу експортних потужностей, які РФ повністю використає для вивезення власної сировини.

Причиною такого кроку стали проблеми російських експортерів у Чорному морі. Через атаки українських безпілотників багато судновласники побоюються перевозити російську нафту з чорноморських терміналів, що спричиняє дефіцит танкерів та затримки завантаження.

Вигода для Казахстану та безпека судноплавства

Казахстанська нафта сорту KEBCO вважається безпечнішою для перевізників, що суттєво спрощує фрахтування суден. Раніше Україна зобов'язалася не завдавати ударів по танкерах, які перевозять неросійську сировину з чорноморських портів.

Самі казахстанські виробники підтримують перенаправлення вантажів до Новоросійська, оскільки маршрут через Чорне море наразі є більш прибутковим, ніж через Балтику.

Основні обсяги KEBCO постачаються на нафтопереробні заводи у Середземномор’ї та європейські НПЗ компанії "КазМунайГаз".