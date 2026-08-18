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РФ нашла хитрый способ увеличить экспорт нефти через Балтику, - Reuters

20:02 18.08.2026 Вт
2 мин
Кремль вынужден искать новые пути из-за атак украинских дронов
aimg Валерий Ульяненко
Фото: нефтяной танкер (Getty Images)

РФ перенаправляет экспорт казахстанской нефти из балтийского порта Усть-Луга в черноморский Новороссийск. Это позволит Москве уволить мощности для экспорта на фоне угрозы атак в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Москва стремится к тому, чтобы все транзитные объемы Казахстана были перенаправлены через Черное море с конца августа по меньшей мере до конца сентября.

Смена логистики высвободит в балтийском порту Усть-Луга около 100 тысяч баррелей в сутки экспортных мощностей, которые РФ полностью использует для вывоза собственного сырья.

Причиной этого стали проблемы российских экспортеров в Черном море. Из-за атак украинских беспилотников многие судовладельцы опасаются перевозить российскую нефть из черноморских терминалов, что приводит к дефициту танкеров и задержке загрузки.

Удобство для Казахстана и безопасность судоходства

Казахстанская нефть сорта KEBCO считается более безопасной для перевозчиков, что существенно упрощает фрахтование судов. Ранее Украина обязалась не наносить удары по танкерам, перевозящим нероссийское сырье из черноморских портов.

Сами казахстанские производители поддерживают перенаправление грузов в Новороссийск, поскольку маршрут через Черное море сейчас прибыльнее, чем через Балтику.

Основные объемы KEBCO поставляются на нефтеперерабатывающие заводы в Средиземноморье и европейские НПЗ компании "КазМунайГаз".

Напомним, в стране-агрессоре снова обострилась ситуация с нехваткой топлива. По меньшей мере, в 10 регионах местные власти усилили контроль за продажей бензина на автозаправочных станциях.

За последние месяцы удары беспилотников вывели из строя до 40% нефтеперерабатывающих мощностей России. На этом фоне около трети населения страны уже столкнулась с дефицитом топлива.

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