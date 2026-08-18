РФ нашла хитрый способ увеличить экспорт нефти через Балтику, - Reuters

Москва стремится к тому, чтобы все транзитные объемы Казахстана были перенаправлены через Черное море с конца августа по меньшей мере до конца сентября.

Смена логистики высвободит в балтийском порту Усть-Луга около 100 тысяч баррелей в сутки экспортных мощностей, которые РФ полностью использует для вывоза собственного сырья.

Причиной этого стали проблемы российских экспортеров в Черном море. Из-за атак украинских беспилотников многие судовладельцы опасаются перевозить российскую нефть из черноморских терминалов, что приводит к дефициту танкеров и задержке загрузки.

Удобство для Казахстана и безопасность судоходства

Казахстанская нефть сорта KEBCO считается более безопасной для перевозчиков, что существенно упрощает фрахтование судов. Ранее Украина обязалась не наносить удары по танкерам, перевозящим нероссийское сырье из черноморских портов.

Сами казахстанские производители поддерживают перенаправление грузов в Новороссийск, поскольку маршрут через Черное море сейчас прибыльнее, чем через Балтику.

Основные объемы KEBCO поставляются на нефтеперерабатывающие заводы в Средиземноморье и европейские НПЗ компании "КазМунайГаз".