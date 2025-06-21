РФ знадобиться десятки років, щоб вийти на кордони Донецької області, - Сили оборони

Ціль росіян вийти на межі Донецької області - наразі недосяжна. Враховуючи втрати ворога і темпи просування, Росії б знадобилося на це десятки років.

"Приблизно, як ми рахували, за кілька десятків років і кілька мільйонів втрат вони могли б впоратися (вийти на адмінмежі Донецької області,- ред.). Давайте подивимося, що на те просування, яке відбувалося після 2023 року, скільки у них втрат після 2023 року - це сотні тисяч осіб... Так, просування безумовно є, але воно в межах окремих районів Донецької області", - сказав речник.

Трегубов зазначив, що, враховуючи втрати ворога та темпи його просування на фронті, ціль вийти на кордони Донецької області - наразі недосяжна. Але це не означає, що росіяни не продовжать свої спроби.

"Це не означає, що вони (окупанти, - ред.) не будуть завдавати додаткового тиску на українське суспільство тими самими обстрілами цивільних об'єктів. Плюс це не знає, що вони не будуть тиснути на дипломатичному рівні, намагаючись підірвати зусилля з захисту України", - пояснив він.