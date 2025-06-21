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РФ понадобится десятки лет, чтобы выйти на границы Донецкой области, - Силы обороны

Донецкая область, Суббота 21 июня 2025 13:25
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РФ понадобится десятки лет, чтобы выйти на границы Донецкой области, - Силы обороны Фото: в ВСУ считают, что РФ не сможет захватить Донецкую область (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Цель россиян выйти на границы Донецкой области - пока недостижима. Учитывая потери врага и темпы продвижения, России бы понадобилось на это десятки лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ОСГВ "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

"Примерно, как мы считали, за несколько десятков лет и несколько миллионов потерь они могли бы справиться (выйти на админграницы Донецкой области,- ред.). Давайте посмотрим, что на то продвижение, которое происходило после 2023 года, сколько у них потерь после 2023 года - это сотни тысяч человек Да, продвижение безусловно есть, но оно в пределах отдельных районов Донецкой области", - сказал спикер.

Трегубов отметил, что, учитывая потери врага и темпы его продвижения на фронте, цель выйти на границы Донецкой области - пока недостижима. Но это не означает, что россияне не продолжат свои попытки.

"Это не значит, что они (оккупанты, - ред.) не будут оказывать дополнительное давление на украинское общество теми же обстрелами гражданских объектов. Плюс это не знает, что они не будут давить на дипломатическом уровне, пытаясь подорвать усилия по защите Украины", - пояснил он.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 188 боевых столкновений. Враг больше всего давит на Покровском, Северо-Слобожанском и Курском направлениях.

Кроме того, в последнее время россияне активизировали усилия, чтобы выйти к админграницам Днепропетровской области.

Несмотря на заявления Минобороны РФ, пока оккупантам не удалось закрепиться, там продолжаются бои.

Ранее президент Владимир Зеленский опроверг так называемое "продвижение" россиян в Днепропетровской области.

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