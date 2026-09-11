В РФ значно обвалився видобуток нафти через українські удари дронами

Слід зазначити, що серпневий видобуток РФ виявився на 1,17 млн барелів на добу нижчим за обсяг, передбачений на цей місяць угодою з партнерами по ОПЕК+.

Що відбувається з нафтовою галуззю Росії

За даними Bloomberg, падіння видобутку відбувається на тлі посилення українських ударів по російських нафтопереробних заводах та інфраструктурі експорту сирої нафти.

Видання нагадує, як у серпні українські сили щонайменше 22 рази атакували НПЗ у Росії. Через пошкодження підприємства були змушені скоротити переробку нафти.

Одночасно удари по нафтовій інфраструктурі та портах не дозволили найбільшим російським нафтовим компаніям просто перенаправити надлишкову сировину на експорт.