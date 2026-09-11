В РФ значно обвалився видобуток нафти через українські удари дронами

Росія у серпні скоротила видобуток сирої нафти до 8,718 млн барелів на добу. Це на 160 тисяч барелів менше, ніж переглянутий середній показник за липень, і найбільше місячне падіння з грудня, коли нафтовидобуток почав скорочуватися.
Як пише РБК-Україна , про це йдеться у щомісячному звіті Організації країн - експортерів нафти (ОПЕК), яка посилається на вторинні джерела.
Слід зазначити, що серпневий видобуток РФ виявився на 1,17 млн барелів на добу нижчим за обсяг, передбачений на цей місяць угодою з партнерами по ОПЕК+.
За даними Bloomberg, падіння видобутку відбувається на тлі посилення українських ударів по російських нафтопереробних заводах та інфраструктурі експорту сирої нафти.
Видання нагадує, як у серпні українські сили щонайменше 22 рази атакували НПЗ у Росії. Через пошкодження підприємства були змушені скоротити переробку нафти.
Одночасно удари по нафтовій інфраструктурі та портах не дозволили найбільшим російським нафтовим компаніям просто перенаправити надлишкову сировину на експорт.
Зокрема, у серпні Україна атакувала судна та інфраструктуру в російських південних портах. Серед них - Новоросійськ, який є одним із ключових центрів експорту російської нафти через Чорне море.
Через проблеми з паливною галуззю російський уряд продовжив до кінця вересня заборону на більшу частину експорту дизельного пального. Водночас у деяких регіонах РФ знову почали нормувати продаж бензину.
Російська влада вже очікує, що за підсумками року видобуток нафти в країні буде нижчим за попередній прогноз. Причиною називають скорочення обсягів переробки сирої нафти.
Водночас віцепрем'єр РФ Алєксандр Новак заявив, що падіння видобутку є тимчасовим. За його словами, після відновлення роботи нафтопереробних заводів та стабілізації ситуації обсяги видобутку знову мають зрости.