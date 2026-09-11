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В РФ значно обвалився видобуток нафти через українські удари дронами

01:19 11.09.2026 Пт
2 хв
Падіння видобутку відбувається, зокрема, через українські удари по НПЗ
aimg Юлія Маловічко
Фото: видобуток нафти в РФ став проблематичним через загрозу (Getty Images)

Росія у серпні скоротила видобуток сирої нафти до 8,718 млн барелів на добу. Це на 160 тисяч барелів менше, ніж переглянутий середній показник за липень, і найбільше місячне падіння з грудня, коли нафтовидобуток почав скорочуватися.

Як пише РБК-Україна , про це йдеться у щомісячному звіті Організації країн - експортерів нафти (ОПЕК), яка посилається на вторинні джерела.

Слід зазначити, що серпневий видобуток РФ виявився на 1,17 млн барелів на добу нижчим за обсяг, передбачений на цей місяць угодою з партнерами по ОПЕК+.

Що відбувається з нафтовою галуззю Росії

За даними Bloomberg, падіння видобутку відбувається на тлі посилення українських ударів по російських нафтопереробних заводах та інфраструктурі експорту сирої нафти.

Видання нагадує, як у серпні українські сили щонайменше 22 рази атакували НПЗ у Росії. Через пошкодження підприємства були змушені скоротити переробку нафти.

Одночасно удари по нафтовій інфраструктурі та портах не дозволили найбільшим російським нафтовим компаніям просто перенаправити надлишкову сировину на експорт.

Зокрема, у серпні Україна атакувала судна та інфраструктуру в російських південних портах. Серед них - Новоросійськ, який є одним із ключових центрів експорту російської нафти через Чорне море.

Через проблеми з паливною галуззю російський уряд продовжив до кінця вересня заборону на більшу частину експорту дизельного пального. Водночас у деяких регіонах РФ знову почали нормувати продаж бензину.

Російська влада вже очікує, що за підсумками року видобуток нафти в країні буде нижчим за попередній прогноз. Причиною називають скорочення обсягів переробки сирої нафти.

Водночас віцепрем'єр РФ Алєксандр Новак заявив, що падіння видобутку є тимчасовим. За його словами, після відновлення роботи нафтопереробних заводів та стабілізації ситуації обсяги видобутку знову мають зрости.

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