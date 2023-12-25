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РФ не зможе реалізувати свої підступні плани. 2024 - рік продовження боротьби, - Буданов

Фото: керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Росія ніколи не зможе реалізувати свої підступні плани щодо знищення України. 2024-й буде роком продовження боротьби українців за свою землю та незалежність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на різдвяне привітання керівника Головного управляння розвідки Міноборони України Кирила Буданова.

"Кремлівський терористично-окупаційний режим ніколи не зможе реалізувати своїх підступних планів щодо знищення нашої державності, наших традицій та ідентичності. Українці - сильна нація, яка здатна здолати все на шляху до своєї свободи й незалежності", - зазначив Буданов.

Він наголосив, що 2024-й - це передусім рік продовження боротьби, героїзму та мужності українських захисників.

"І зустрінемо ми його, завдаючи нищівної поразки рашистам заради звільнення рідної землі. Тож нехай Різдвяна Зірка додасть нам наснаги й невичерпної енергії для боротьби з ворогом, а рік, у який ми вступаємо, принесе Україні довгоочікувану перемогу", - привітав українців з Різдвом керівник ГУР.

Росія готова продовжувати війну?

Нагадаємо, раніше начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив про те, що росіяни не мають плану воювати у 2025 році.

Джерела видання Bild у німецькій розвідці не погодилися з таким твердженням голови ГУР.

Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

Також у ГУР нещодавно  повідомили, що влада Росії хоче продовжувати війну проти України весь 2024 рік. Для цього вони активно перебудовують економіку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Війна Росії проти УкраїниГУРКИрило Буданов