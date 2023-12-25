RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ не сможет реализовать свои коварные планы. 2024 - год продолжения борьбы, - Буданов

Фото: руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Россия никогда не сможет реализовать свои коварные планы по уничтожению Украины. 2024-й будет годом продолжения борьбы украинцев за свою землю и независимость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рождественское поздравление руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

"Кремловский террористически-оккупационный режим никогда не сможет реализовать свои коварные планы по уничтожению нашей государственности, наших традиций и идентичности. Украинцы - сильная нация, которая способна преодолеть все на пути к своей свободе и независимости", - отметил Буданов.

Он подчеркнул, что 2024-й – это, прежде всего, год продолжения борьбы, героизма и мужества украинских защитников.

"И встретим мы его, нанося сокрушительное поражение рашистам ради освобождения родной земли. Так что пусть Рождественская Звезда придаст нам силы и неисчерпаемую энергию для борьбы с врагом, а год, в который мы вступаем, принесет Украине долгожданную победу", - поздравил украинцев с Рождеством руководитель ГУР.

Россия готова продолжать войну?

Напомним, ранее начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил о том, что у россиян нет плана воевать в 2025 году.

Источники издания Bild в германской разведке не согласились с таким утверждением главы ГУР.

Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.

Также в ГУР недавно сообщили, что власти России хотят продолжать войну против Украины весь 2024 год. Для этого они активно перестраивают экономику.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныГУРКирилл Буданов