РФ не сможет реализовать свои коварные планы. 2024 - год продолжения борьбы, - Буданов

"Кремловский террористически-оккупационный режим никогда не сможет реализовать свои коварные планы по уничтожению нашей государственности, наших традиций и идентичности. Украинцы - сильная нация, которая способна преодолеть все на пути к своей свободе и независимости", - отметил Буданов.



Он подчеркнул, что 2024-й – это, прежде всего, год продолжения борьбы, героизма и мужества украинских защитников.

"И встретим мы его, нанося сокрушительное поражение рашистам ради освобождения родной земли. Так что пусть Рождественская Звезда придаст нам силы и неисчерпаемую энергию для борьбы с врагом, а год, в который мы вступаем, принесет Украине долгожданную победу", - поздравил украинцев с Рождеством руководитель ГУР.

Россия готова продолжать войну?

Напомним, ранее начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил о том, что у россиян нет плана воевать в 2025 году.

Источники издания Bild в германской разведке не согласились с таким утверждением главы ГУР.

Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.

Также в ГУР недавно сообщили, что власти России хотят продолжать войну против Украины весь 2024 год. Для этого они активно перестраивают экономику.