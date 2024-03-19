РФ змінює маршрути постачання з Сирії через постійні атаки морських дронів у Чорному морі

Про це свідчать дані щодо маршрутів російських вантажних кораблів "Оборонлогістики": "Sparta IV" та "Ursa Major", які Міноборони РФ використовує для цього.

Зокрема російські кораблі замість короткого маршруту в 2,5 тисячі кілометрів з бази ВМФ РФ у сирійському порту Тартус через Босфор та Чорне море до Новоросійська прямують через все Середземне море. Вони обходять навколо Європи по Атлантиці до Балтійського моря, а довжина маршруту тепер становить близько 9 тисяч кілометрів.

Окрім цього разом з вказаними суднами курсує танкер "Yaz". А як як мінімум у Середземному морі їх супроводжував фрегат ЧФ РФ проекту 11356Р "Адмірал Григорович".

Варто зауважити, що такі зміни маршрутів відбулись нещодавно, адже ще у липі 2023 року російські кораблі вантажились озброєнням у Новоросійську та плили до Сирії.

Наразі дані свідчать про те, що "Sparta IV" та "Ursa Major" знаходяться у Північному морі, пройшовши Ла-Манш. Портами їх прибуття ймовірно є Балтійськ у Калінінградській області РФ та Санкт-Петербург відповідно.

ЗСУ нищать російські кораблі

Нагадаємо, 5 березня підрозділ Головного управління розвідки Міноборони України атакував російський корабель "Сєрґєй Котов" за допомогою надводних дронів.

Внаслідок атаки морськими дронами Magura V5 корабель отримав пошкодження корми, правого та лівого бортів. Джерела РБК-Україна повідомляли, що на борту корабля під час удару знаходився вертоліт. Ймовірно, то був Ка-27.

Це вже далеко не перша втрата російського флоту в Чорному морі. Як заявляв речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, на тлі втрат росіяни тримають у портах Крим мінімум військових кораблів. Там базуються лише судна, які окупанти вважають не такими цінними.

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