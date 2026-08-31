РФ змінює маршрути і керує реактивними дронами онлайн, - Ігнат

Російські окупанти часто запускають ударні безпілотники, зокрема реактивні "Шахеди", притискаючись до кордону з Білоруссю. Вони заходять через Київське водосховище та маневрують на різних висотах.

Водночас цей напрямок не єдиний - ворог також масовано атакує з півдня, Сумської та Чернігівської областей. Сили ППО збивають значну частину дронів, проте знищити всі цілі неможливо через погодні умови та обмеженість засобів у конкретних локаціях.

Окрім дронів, що летять за чітко заданими координатами, серйозною небезпекою є те, що частина безпілотників має онлайн-керування. Для цього ворог застосовує mesh-мережі, де кожен дрон слугує ретранслятором сигналу для станції управління.

"Завдяки операторам на командних пунктах росіяни можуть оцінювати ситуацію в реальному часі, розрізняти макети від справжніх об'єктів та обирати пріоритетні цілі. Окупанти вже неодноразово намагалися поцілити в потяги, локомотиви та автомобілі мобільних вогневих груп під час руху", - розповів Ігнат.

Перехоплення ворожих цілей

Для перехоплення реактивних "Шахедів" українські військові активно залучають тактичну авіацію. Ігнат заявив, що українські пілоти винищувачів "роблять велику справу", знищуючи не ворожі цілі не лише ракетами, а й авіаційними гарматами.

"Це ювелірна робота, яку сьогодні і "Міражі", і F-16, і навіть літаки МіГ-29 виконують, ризикуючи, безумовно ризикуючи, але іншого виходу немає, щоб збивати. І тому, якщо реактивний "Шахед" летить дуже швидко, якщо він летить дуже високо, то маємо розраховувати на цей спосіб збиття, а саме з допомогою нашої тактичної авіації, льотчиків-винищувачів", - зазначив Ігнат.

Він додав, що паралельно на землі працюють зенітні комплекси, ПЗРК та ракети з лазерним наведенням.