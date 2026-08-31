РФ змінює маршрути і керує реактивними дронами онлайн, - Ігнат

Російські війська використовують маршрути вздовж білоруського кордону та реактивні дрони з онлайн-керуванням для атак на Україну.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
Російські окупанти часто запускають ударні безпілотники, зокрема реактивні "Шахеди", притискаючись до кордону з Білоруссю. Вони заходять через Київське водосховище та маневрують на різних висотах.
Водночас цей напрямок не єдиний - ворог також масовано атакує з півдня, Сумської та Чернігівської областей. Сили ППО збивають значну частину дронів, проте знищити всі цілі неможливо через погодні умови та обмеженість засобів у конкретних локаціях.
Окрім дронів, що летять за чітко заданими координатами, серйозною небезпекою є те, що частина безпілотників має онлайн-керування. Для цього ворог застосовує mesh-мережі, де кожен дрон слугує ретранслятором сигналу для станції управління.
"Завдяки операторам на командних пунктах росіяни можуть оцінювати ситуацію в реальному часі, розрізняти макети від справжніх об'єктів та обирати пріоритетні цілі. Окупанти вже неодноразово намагалися поцілити в потяги, локомотиви та автомобілі мобільних вогневих груп під час руху", - розповів Ігнат.
Для перехоплення реактивних "Шахедів" українські військові активно залучають тактичну авіацію. Ігнат заявив, що українські пілоти винищувачів "роблять велику справу", знищуючи не ворожі цілі не лише ракетами, а й авіаційними гарматами.
"Це ювелірна робота, яку сьогодні і "Міражі", і F-16, і навіть літаки МіГ-29 виконують, ризикуючи, безумовно ризикуючи, але іншого виходу немає, щоб збивати. І тому, якщо реактивний "Шахед" летить дуже швидко, якщо він летить дуже високо, то маємо розраховувати на цей спосіб збиття, а саме з допомогою нашої тактичної авіації, льотчиків-винищувачів", - зазначив Ігнат.
Він додав, що паралельно на землі працюють зенітні комплекси, ПЗРК та ракети з лазерним наведенням.
Нагадаємо, Ігнат повідомив, що країна-агресорка значно збільшила застосування реактивних дронів. Він зауважив, що Київ залишається одним із головних напрямків ворожих атак.