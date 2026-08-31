РФ меняет маршруты и управляет реактивными дронами онлайн, - Игнат

Российские войска используют маршруты вдоль белорусской границы и реактивные дроны с онлайн-управлением для атак на Украину.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
Российские оккупанты часто запускают ударные беспилотники, в том числе реактивные "Шахеды", прижимаясь к границе с Беларусью. Они заходят через Киевское водохранилище и маневрируют на разных высотах.
В то же время это направление не единственное - враг также массированно атакует с юга, Сумской и Черниговской областей. Силы ПВО сбивают значительную часть дронов, однако уничтожить все цели невозможно из-за погодных условий и ограниченности средств в конкретных локациях.
Кроме дронов, летящих по четко заданным координатам, серьезной опасностью является то, что часть беспилотников имеет онлайн-управление. Для этого враг применяет mesh-сети, где каждый дрон служит ретранслятором сигнала для станции управления.
"Благодаря операторам на командных пунктах россияне могут оценивать ситуацию в реальном времени, различать макеты от настоящих объектов и выбирать приоритетные цели. Оккупанты уже неоднократно пытались поразить поезда, локомотивы и автомобили мобильных огневых групп во время движения", - рассказал Игнат.
Для перехвата реактивных "Шахедов" украинские военные активно привлекают тактическую авиацию. Игнат заявил, что украинские пилоты истребителей "делают большое дело", уничтожая не вражеские цели не только ракетами, но и авиационными пушками.
"Это ювелирная работа, которую сегодня и "Миражи", и F-16, и даже самолеты МиГ-29 выполняют, рискуя, безусловно рискуя, но другого выхода нет, чтобы сбивать. И поэтому, если реактивный "Шахед" летит очень быстро, если он летит очень высоко, то должны рассчитывать на этот способ сбивания, а именно с помощью нашей тактической авиации, лётчиков-истребителей", - отметил Игнат.
Он добавил, что параллельно на земле работают зенитные комплексы, ПЗРК и ракеты с лазерным наведением.
Напомним, Игнат сообщил, что страна-агрессор значительно увеличила применение реактивных дронов. Он отметил, что Киев остается одним из главных направлений вражеских атак.