РФ змінила тактику ударів "Шахедами": експерт пояснив, у чому складність для ППО

За його словами, технічні зміни в застосуванні дронів-камікадзе дозволили ворогу частково обходити українські системи радіоелектронної боротьби. Зокрема, окремі "Шахеди" тепер літають на висоті 3-4 кілометри, а іноді - й вище, що ускладнює їх перехоплення.

"З'явилися об'єктивні складнощі. Не всі РЕБи змогли задіяти, не все спрацювало. Мобільні вогневі групи не завжди можуть дістати цілі, а там, де можуть - бракує засобів ураження, зокрема ПЗРК", - зазначив фахівець.

Крім того, Росія почала активно використовувати дрони-імітації, які вводять в оману українські сили оборони. Вони відволікають увагу та ускладнюють ідентифікацію цілей на радарах.

"На радарі не завжди зрозуміло, що саме ти бачиш. І це теж проблема", - пояснив Мусієнко.

Він також додав, що на тлі цих технічних змін Україні терміново потрібно більше радарів для точного виявлення дронів.

Також фахівець прокоментував інформаційне тло навколо теми атак. За його словами, звучали прогнози про тисячу дронів на день, людей лякали "апокаліптичними сценаріями", закликаючи не виходити з укриттів.

"Ми потрапили в період, коли ворог дійсно зміг технічно піти вперед у сенсі застосування "Шахедів". Але це не те саме, що масований напад щодня. Потрібна адекватна оцінка ситуації", - підсумував він.